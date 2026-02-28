El Gobierno de Santa Fe dispuso un sistema de control reforzado para las declaraciones juradas que deberán presentar los docentes que trabajen este lunes 2 de marzo. La medida se da en el marco de un paro anunciado por los sindicatos docentes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes. Imagen ilusrativa

Ante el inicio del ciclo lectivo previsto para este lunes 2 de marzo y en virtud de la medida de protesta anunciada por los sindicatos docentes , el Gobierno provincial informó que todos los agentes del sistema educativo deberán completar una declaración jurada de prestación de servicios , que este año contará con un mayor sistema de auditoría .

Desde la administración santafesina señalaron que la presentación de la declaración jurada es fundamental para evitar el descuento del día no trabajado y también para conservar el beneficio vinculado a la Asistencia Perfecta .

En ese sentido, recordaron que quienes no realicen el trámite serán considerados ausentes sin prestación de servicio.

En esta oportunidad, los docentes podrán efectuar el registro entre el 2 y el 4 de marzo inclusive. El trámite deberá realizarse a través del sistema oficial “Mi Legajo”, ingresando con los datos personales del agente.

Luego deberán acceder a la sección “Relevamientos” y seleccionar la opción “Declaración Jurada” para completar la presentación correspondiente.