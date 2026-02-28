Uno Santa Fe | Santa Fe | Provincia

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

El Gobierno de Santa Fe dispuso un sistema de control reforzado para las declaraciones juradas que deberán presentar los docentes que trabajen este lunes 2 de marzo. La medida se da en el marco de un paro anunciado por los sindicatos docentes

28 de febrero 2026 · 15:24hs
Imagen ilusrativa

Imagen ilusrativa

Ante el inicio del ciclo lectivo previsto para este lunes 2 de marzo y en virtud de la medida de protesta anunciada por los sindicatos docentes, el Gobierno provincial informó que todos los agentes del sistema educativo deberán completar una declaración jurada de prestación de servicios, que este año contará con un mayor sistema de auditoría.

Desde la administración santafesina señalaron que la presentación de la declaración jurada es fundamental para evitar el descuento del día no trabajado y también para conservar el beneficio vinculado a la Asistencia Perfecta.

En ese sentido, recordaron que quienes no realicen el trámite serán considerados ausentes sin prestación de servicio.

En esta oportunidad, los docentes podrán efectuar el registro entre el 2 y el 4 de marzo inclusive. El trámite deberá realizarse a través del sistema oficial “Mi Legajo”, ingresando con los datos personales del agente.

Luego deberán acceder a la sección “Relevamientos” y seleccionar la opción “Declaración Jurada” para completar la presentación correspondiente.

