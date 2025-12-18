Asistencia Perfecta: más de 64 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares cobrarán el incentivo de noviembre

El Gobierno Provincial abonará este viernes 19 de diciembre el monto correspondiente al premio mensual del Programa Asistencia Perfecta a 64.020 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada que durante el mes de noviembre no registraron ausencias o solo tuvieron una durante ese período.

Del total, 55.546 corresponden a docentes, directivos, secretarios y preceptores de los cuales 50.658 no registraron ninguna inasistencia y 4.888 solo tuvieron una falta. Mientras que 8.474 corresponden a asistentes escolares, de los cuales 6.723 no registraron ausencias y 1.751 solo tuvieron una. El monto total de inversión asciende a $ 6.993.087.869.

LEER MÁS: Goity sobre la asistencia perfecta: "El premio estímulo es una política del gobierno, no una política paritaria ni gremial"

Montos a percibir en noviembre

Cabe destacar que un docente con cargo directivo y supervisión que no haya tenido ausencias recibirá $ 187.639, mientras que un docente de hasta 352 puntos cobrará $ 93.819, un docente con sistema de jornada completa percibirá $ 140.730 y por hora cátedra de nivel superior $ 7.820 y por hora cátedra de otros niveles $ 6.256. Mientras que los asistentes escolares que no tuvieron inasistencias recibirán $ 56.291.

Por su parte, los que tuvieron solo una inasistencia cobrarán $ 93.819 (cargo directivo y supervisión); $ 46.910 para cargo docente de hasta 352 puntos; $ 70.365 los docentes con sistema de jornada completa; y $ 3.910 por hora cátedra de nivel superior, y $ 3.128 por hora cátedra de otros niveles. Los asistentes escolares que tuvieron una sola inasistencia recibirán $ 28.146.

De qué se trata Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.