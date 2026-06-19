Uno Santa Fe | Santa Fe | yerba

Assal emitió un alerta por la comercialización de la yerba mate Antonia

La medida implica la prohibición de la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición en toda la provincia de Santa Fe de la yerba por falso rotulado

19 de junio 2026 · 10:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Assal emitió un alerta por la comercialización de la yerba mate Antonia

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de su Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) prohibió la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, de la Yerba Mate Marca Antonia, en todo el territorio provincial, por tratarse de un producto falsamente rotulado.

El Registro Nacional de Producto Alimenticio no corresponde a ese alimento y no declara la información obligatoria.

El envase de la yerba carece de información obligatoria exigida por la normativa alimentaria

La medida fue adoptada luego de constatar que el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) consignado en el rótulo no corresponde al producto en cuestión y que el envase carece de información obligatoria exigida por la normativa alimentaria vigente. Estas irregularidades impiden garantizar la legitimidad, trazabilidad y seguridad del alimento, configurando una infracción al Código Alimentario Argentino.

En este marco, la Agencia detalló el producto a los fines de alertar a la población con la información precisa:

Producto: Yerba Mate

Marca: Antonia

RNE: N.º 14.00.1379

RNPA: N.º 14.024.884

Desde Assal se recomienda a la población abstenerse de adquirir, consumir o comercializar este producto y verificar siempre que los alimentos cuenten con rótulos completos, claros y con registros oficiales válidos.

La medida fue adoptada luego de constatar que el RNPA consignado en el rótulo no corresponde al producto en cuestión y que el envase carece de información obligatoria exigida.

yerba yerba mate Assal prohibió Santa Fe
Noticias relacionadas
transporte en santa fe: empresarios niegan una deuda con uta y aseguran normalidad del servicio pese al conflicto salarial

Transporte en Santa Fe: empresarios niegan una deuda con UTA y aseguran normalidad del servicio pese al conflicto salarial

Plaza San Martin: la Municipalidad presenta los resultados del proceso participativo

Desde canchas y juegos hasta más iluminación: las ideas para renovar Plaza San Martín

santa fe analiza el adelanto de coparticipacion que le ofrece el gobierno de milei

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

santa fe disfruta del sol, pero el frio no afloja: que dice el pronostico para el fin de semana

Santa Fe disfruta del sol, pero el frío no afloja: qué dice el pronóstico para el fin de semana

Lo último

Un concejal denunció que el municipio duplicó las dársenas del SEOM sin informarlo públicamente

Un concejal denunció que el municipio "duplicó" las dársenas del SEOM sin informarlo públicamente

Segunda opinión médica a distancia: la alternativa del Hospital Italiano para diagnósticos complejos

Segunda opinión médica a distancia: la alternativa del Hospital Italiano para diagnósticos complejos

Llega a la región el nuevo SUV con más de 900 kilómetros de autonomía: preventa exclusiva en Nation BAIC

Llega a la región el nuevo SUV con más de 900 kilómetros de autonomía: preventa exclusiva en Nation BAIC

Último Momento
Un concejal denunció que el municipio duplicó las dársenas del SEOM sin informarlo públicamente

Un concejal denunció que el municipio "duplicó" las dársenas del SEOM sin informarlo públicamente

Segunda opinión médica a distancia: la alternativa del Hospital Italiano para diagnósticos complejos

Segunda opinión médica a distancia: la alternativa del Hospital Italiano para diagnósticos complejos

Llega a la región el nuevo SUV con más de 900 kilómetros de autonomía: preventa exclusiva en Nation BAIC

Llega a la región el nuevo SUV con más de 900 kilómetros de autonomía: preventa exclusiva en Nation BAIC

Blanqueo de armas: el Gobierno de Javier Milei abrió la moratoria para declarar tenencias irregulares

Blanqueo de armas: el Gobierno de Javier Milei abrió la moratoria para declarar tenencias irregulares

Transporte en Santa Fe: empresarios niegan una deuda con UTA y aseguran normalidad del servicio pese al conflicto salarial

Transporte en Santa Fe: empresarios niegan una deuda con UTA y aseguran normalidad del servicio pese al conflicto salarial

Ovación
Interesante cartelera de boxeo profesional y amateur en Santo Tomé

Interesante cartelera de boxeo profesional y amateur en Santo Tomé

Dogos XV y Pampas protagonizarán la final del Súper Rugby Américas 2026

Dogos XV y Pampas protagonizarán la final del Súper Rugby Américas 2026

Desde la clínica, Jorge Messi reaccionó con humor a la fake news sobre su salud: Qué quilombo que armé

Desde la clínica, Jorge Messi reaccionó con humor a la fake news sobre su salud: "Qué quilombo que armé"

Rafaela ya palpita la presentación del Turismo Carretera

Rafaela ya palpita la presentación del Turismo Carretera

La madre de Vozinha consiguió la visa y podrá ver a su hijo en el Mundial

La madre de Vozinha consiguió la visa y podrá ver a su hijo en el Mundial

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe