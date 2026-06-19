Assal emitió un alerta por la comercialización de la yerba mate Antonia

La medida implica la prohibición de la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición en toda la provincia de Santa Fe de la yerba por falso rotulado

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de su Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) prohibió la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, de la Yerba Mate Marca Antonia, en todo el territorio provincial, por tratarse de un producto falsamente rotulado.

El Registro Nacional de Producto Alimenticio no corresponde a ese alimento y no declara la información obligatoria.

El envase de la yerba carece de información obligatoria exigida por la normativa alimentaria

La medida fue adoptada luego de constatar que el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) consignado en el rótulo no corresponde al producto en cuestión y que el envase carece de información obligatoria exigida por la normativa alimentaria vigente. Estas irregularidades impiden garantizar la legitimidad, trazabilidad y seguridad del alimento, configurando una infracción al Código Alimentario Argentino.

En este marco, la Agencia detalló el producto a los fines de alertar a la población con la información precisa:

Producto: Yerba Mate

Marca: Antonia

RNE: N.º 14.00.1379

RNPA: N.º 14.024.884

Desde Assal se recomienda a la población abstenerse de adquirir, consumir o comercializar este producto y verificar siempre que los alimentos cuenten con rótulos completos, claros y con registros oficiales válidos.

La medida fue adoptada luego de constatar que el RNPA consignado en el rótulo no corresponde al producto en cuestión y que el envase carece de información obligatoria exigida.