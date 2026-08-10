Mora de créditos: cuánto deben los santafesinos y cómo creció el incumplimiento

La mora de los créditos a personas físicas alcanzó el 17,5% a nivel nacional y continúa en ascenso. En Santa Fe, el 22,7% de los deudores registra algún incumplimiento. El crédito provincial alcanzó los $7,3 billones

Los préstamos personales encabezan la mora, con una tasa que subió del 3,5 al 13,3%.

La mora de los créditos a personas físicas continúa creciendo y ya alcanza al 17,5% del monto total financiado a nivel nacional . Esto significa que casi uno de cada seis pesos prestados se encuentra actualmente en situación irregular.

El dato surge del último Monitor mensual de crédito a las familias , elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con la consultora Eco Go , a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) , el Indec y la Cepal.

El indicador registró en junio su vigésimo aumento mensual consecutivo, consolidando una tendencia de deterioro en la capacidad de pago de los hogares argentinos.

La mora de los créditos se multiplicó por casi cinco

La evolución de los últimos 18 meses muestra la magnitud del problema. En diciembre de 2024, la mora representaba apenas el 3,6% del crédito total otorgado.

En diciembre de 2025 había trepado al 12,6%, mientras que en junio de este año llegó al 17,5%.

De esta manera, el nivel de incumplimiento prácticamente se multiplicó por cinco en un año y medio.

Durante junio, la mora aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de mayo y quedó 10,5 puntos por encima del nivel registrado en junio del año pasado.

El deterioro también se observa en la cantidad de personas afectadas: el 26,1% de los deudores presenta algún tipo de atraso en sus obligaciones financieras. Esta proporción aumentó 8,8 puntos porcentuales en apenas un año.

"La mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados", resumió Martín Masci, profesor e investigador de la Universidad Austral y uno de los autores del estudio.

El crédito continúa creciendo pese al aumento de la mora

Uno de los aspectos más llamativos del informe es que el crédito a las familias continúa expandiéndose al mismo tiempo que aumenta la morosidad.

Sobre el universo comparable de entidades, el financiamiento a personas físicas creció 0,1% en términos reales respecto de mayo y 9,1% interanual.

El stock total de préstamos llegó a $97,1 billones. De ese monto, $83,4 billones corresponden al sistema financiero, mientras que otros $13,7 billones fueron otorgados por proveedores no financieros de crédito.

Además, las 24 jurisdicciones del país registraron aumentos reales del crédito respecto de junio de 2025.

El crédito no bancario concentra la mayor mora

El mayor nivel de incumplimiento se encuentra en los proveedores no financieros de crédito (PNFC), que incluyen financieras, emisoras de tarjetas no bancarias y plataformas de crédito, especialmente fintech.

Aunque este segmento representa el 14,1% del financiamiento total a personas físicas, concentra una mora del 31%.

La cifra es más del doble de la registrada en bancos y entidades financieras, donde la irregularidad alcanza el 15,2%.

El dato refleja una mayor vulnerabilidad entre quienes recurren a fuentes de financiamiento alternativas, muchas veces por tener un menor acceso al crédito bancario tradicional o perfiles considerados de mayor riesgo.

Qué provincias tienen mayor mora

El informe también muestra fuertes diferencias entre las provincias argentinas.

La Rioja encabeza el ranking de mora por monto, con el 24,5% del crédito en situación irregular.

Le siguen:

San Luis: 22,6%.

22,6%. Santa Cruz: 22,2%.

22,2%. Catamarca: 21,8%.

21,8%. San Juan: 21%.

En esas cinco jurisdicciones, más de uno de cada cinco pesos prestados presenta incumplimientos.

En el otro extremo se encuentran La Pampa, con una mora del 9,1%; Ciudad de Buenos Aires, con 11,9%; y Entre Ríos, con 13,4%.

Santa Fe: la mora llegó al 14,2%

En Santa Fe, el stock de crédito destinado a personas físicas alcanzó los $7,3 billones en junio.

El financiamiento registró un crecimiento real del 10,3% interanual y del 0,4% respecto del mes anterior.

El crédito representa el 7,9% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Santa Fe. Además, se contabilizan 425 deudores cada 1.000 habitantes, con una deuda promedio de $4,6 millones.

En cuanto a la morosidad, Santa Fe registra un 14,2% de los créditos en situación irregular, por debajo del promedio nacional del 17,5%.

Sin embargo, el indicador también muestra un fuerte deterioro: la mora aumentó 8,5 puntos porcentuales respecto de junio del año pasado.

A su vez, el 22,7% de los deudores santafesinos registra algún incumplimiento, proporción que creció 7,3 puntos porcentuales en los últimos doce meses.

La diferencia entre bancos y financieras en Santa Fe

El comportamiento de la mora también cambia considerablemente según el tipo de entidad que otorgó el crédito.

En Santa Fe, la mora alcanza el 11,7% en el sistema financiero, mientras que asciende al 30,2% entre los proveedores no financieros de crédito.

La diferencia vuelve a mostrar que el segmento no bancario concentra el mayor nivel de riesgo crediticio.

Así, mientras el crédito continúa creciendo en la provincia, una proporción cada vez mayor de los hogares enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

Cómo se mide la mora de los créditos

El Monitor mensual de crédito a las familias se elabora utilizando información de la Central de Deudores del Banco Central y releva exclusivamente a personas físicas con saldo positivo informado.

La medición incluye también a monotributistas y trabajadores autónomos que operan con su CUIT personal.

El informe no analiza grupos familiares, sino individuos, y considera en situación de mora a quienes poseen créditos clasificados en las categorías 3, 4, 5 y 11 del BCRA.

El escenario deja una señal de alerta: el crédito a las familias sigue creciendo, pero también lo hace el nivel de incumplimiento, con una situación especialmente comprometida entre los usuarios de financiamiento no bancario.

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