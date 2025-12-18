Uno Santa Fe | Santa Fe | asueto

Asueto para las fiestas: qué pasará con los trabajadores municipales en Santa Fe y los estatales nacionales

El intendente Juan Pablo Poletti adelantó cuál es la decisión de la municipalidad

18 de diciembre 2025 · 10:47hs
Asueto para las fiestas: qué pasará con los trabajadores municipales en Santa Fe y los estatales nacionales

El intendente Juan Pablo Poletti confirmó este jueves que mañana (viernes), se hará oficial la disposición mediante la cual los trabajadores municipales de la ciudad de Santa Fe tendrán asueto los días 24 y 31 de diciembre, en la previa de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa con medios santafesinos.

De esta manera, el personal municipal no prestará servicios en esas jornadas, aunque se garantizarán guardias mínimas en áreas esenciales para asegurar el normal funcionamiento de la ciudad durante las fiestas.

Qué pasará a nivel provincial

En el ámbito de la Provincia de Santa Fe, la situación aún no fue definida oficialmente. Hasta el momento, el gobernador Maximiliano Pullaro no firmó el decreto que establezca el asueto para los empleados públicos provinciales, lo que genera incertidumbre entre los trabajadores estatales.

No obstante, fuentes del Ejecutivo provincial indicaron que en las próximas horas podría conocerse el decreto que determine cómo será el esquema laboral durante las fiestas. Cabe recordar que en 2024 la Provincia sí otorgó asueto los días 24 y 31 de diciembre, antecedente que alimenta las expectativas de una decisión similar para este año.

Asueto confirmado a nivel nacional

A nivel nacional, la medida ya fue oficializada. El presidente Javier Milei dispuso asueto para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre, en vísperas de Navidad y Año Nuevo.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 883/2025, y alcanza a los organismos dependientes del Estado nacional, con la correspondiente organización de servicios esenciales.

• LEER MÁS: Nación dispuso asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre: a quiénes alcanza

asueto fiestas diciembre
Noticias relacionadas
El Aeropuerto de Rosario suma una nueva conexión a pocos días de su reapertura.

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

Municipalidad de Santa Fe

Confirmaron el cronograma de pago del aguinaldo para municipales de Santa Fe

zanjon de la muerte: proyectan nuevos puentes y cruces peatonales sobre avenida aristobulo del valle

"Zanjón de la Muerte": proyectan nuevos puentes y cruces peatonales sobre avenida Aristóbulo del Valle

Propuestas en Santa Fe, previo a las fiestas de Navidad

Agenda Santa Fe: vísperas de fiestas navideñas y múltiples actividades para disfrutar en familia

Lo último

Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

Último Momento
Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Javier Milei visitó al Gordo Dan y anticipó que para agosto la inflación va a empezar con cero

Javier Milei visitó al "Gordo Dan" y anticipó que "para agosto la inflación va a empezar con cero"

Ovación
¿Cuál será el clásico de Colón en la Primera Nacional?

¿Cuál será el clásico de Colón en la Primera Nacional?

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Práctica abierta del plantel de Colón bajo la atenta mirada de Medrán

Práctica abierta del plantel de Colón bajo la atenta mirada de Medrán

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón

Matías Budiño: "¿Quién le diría que no a Colón"

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio