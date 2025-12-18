Asueto para las fiestas: qué pasará con los trabajadores municipales en Santa Fe y los estatales nacionales

El intendente Juan Pablo Poletti confirmó este jueves que mañana (viernes), se hará oficial la disposición mediante la cual los trabajadores municipales de la ciudad de Santa Fe tendrán asueto los días 24 y 31 de diciembre , en la previa de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo . El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa con medios santafesinos .

De esta manera, el personal municipal no prestará servicios en esas jornadas, aunque se garantizarán guardias mínimas en áreas esenciales para asegurar el normal funcionamiento de la ciudad durante las fiestas.

Qué pasará a nivel provincial

En el ámbito de la Provincia de Santa Fe, la situación aún no fue definida oficialmente. Hasta el momento, el gobernador Maximiliano Pullaro no firmó el decreto que establezca el asueto para los empleados públicos provinciales, lo que genera incertidumbre entre los trabajadores estatales.

No obstante, fuentes del Ejecutivo provincial indicaron que en las próximas horas podría conocerse el decreto que determine cómo será el esquema laboral durante las fiestas. Cabe recordar que en 2024 la Provincia sí otorgó asueto los días 24 y 31 de diciembre, antecedente que alimenta las expectativas de una decisión similar para este año.

Asueto confirmado a nivel nacional

A nivel nacional, la medida ya fue oficializada. El presidente Javier Milei dispuso asueto para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre, en vísperas de Navidad y Año Nuevo.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 883/2025, y alcanza a los organismos dependientes del Estado nacional, con la correspondiente organización de servicios esenciales.

• LEER MÁS: Nación dispuso asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre: a quiénes alcanza