"Colón es un club grande y significa un salto enorme en mi carrera"

Leandro Allende, primer refuerzo de Colón, expresó sus sensaciones luego de los primeros entrenamientos con el plantel sabalero

Leandro Allende se convirtió en el primer refuerzo de Colón, firmando su contrato por una temporada. El lateral izquierdo ya comenzó a entrenar con el plantel.

Y este jueves, luego de la práctica que se desarrolló en el predio 4 de junio , el flamante refuerzo sabalero dialogó con la prensa y expresó sus sensaciones por este paso importante que dio en su carrera.

"Sabemos que Colón es un club grande, hablé mucho con Diego (Colotto) y también con Medrán. Sabemos que el club necesita ascender y vinimos a dar una mano", fue su carta de presentación.

Respecto a sus características contó: "Soy un jugador con mucho ida y vuelta que trata de llegar al área y tirar centros. Soy bastante aguerrido, puedo aportar intensidad y marca y jugar en varios puestos como por ejemplo en la mitad de la cancha".

LEER MÁS: ¿Cuál será el clásico de Colón en la Primera Nacional?

"Yo vengo de estar parado dos meses, pero de a poco voy agarrando ritmo y me estoy adaptando. Esperemos arrancar con todo el 2 de enero cuando se inicie la pretemporada", aseguró.

Y siguió: "Estamos trabajando y poniéndonos a punto. Después cuando se sumen todos los refuerzos seguramente hablaremos más entre todos y con el entrenador".

Por último expresó: "Colón es un club grande y para mí significa un salto enorme algo muy importante en mi carrera. Ojalá podamos darle una alegría a los hinchas. Sabemos lo que significa y la exigencia que hay en este club y esperemos estar a la altura para conseguir el ascenso".