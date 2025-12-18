Uno Santa Fe | Colón | Colón

"Colón es un club grande y significa un salto enorme en mi carrera"

Leandro Allende, primer refuerzo de Colón, expresó sus sensaciones luego de los primeros entrenamientos con el plantel sabalero

Ovación

Por Ovación

18 de diciembre 2025 · 12:40hs
Leandro Allende habló sobre la importancia de llegar a Colón.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Leandro Allende habló sobre la importancia de llegar a Colón.

Leandro Allende se convirtió en el primer refuerzo de Colón, firmando su contrato por una temporada. El lateral izquierdo ya comenzó a entrenar con el plantel.

La presentación de Leandro Allende

Y este jueves, luego de la práctica que se desarrolló en el predio 4 de junio, el flamante refuerzo sabalero dialogó con la prensa y expresó sus sensaciones por este paso importante que dio en su carrera.

"Sabemos que Colón es un club grande, hablé mucho con Diego (Colotto) y también con Medrán. Sabemos que el club necesita ascender y vinimos a dar una mano", fue su carta de presentación.

Respecto a sus características contó: "Soy un jugador con mucho ida y vuelta que trata de llegar al área y tirar centros. Soy bastante aguerrido, puedo aportar intensidad y marca y jugar en varios puestos como por ejemplo en la mitad de la cancha".

LEER MÁS: ¿Cuál será el clásico de Colón en la Primera Nacional?

"Yo vengo de estar parado dos meses, pero de a poco voy agarrando ritmo y me estoy adaptando. Esperemos arrancar con todo el 2 de enero cuando se inicie la pretemporada", aseguró.

Y siguió: "Estamos trabajando y poniéndonos a punto. Después cuando se sumen todos los refuerzos seguramente hablaremos más entre todos y con el entrenador".

Por último expresó: "Colón es un club grande y para mí significa un salto enorme algo muy importante en mi carrera. Ojalá podamos darle una alegría a los hinchas. Sabemos lo que significa y la exigencia que hay en este club y esperemos estar a la altura para conseguir el ascenso".

Colón Club Leandro Allende
Noticias relacionadas
Ezequiel Medrán brinda la conferencia de prensa en el predio de Colón, donde analizó el proyecto deportivo para la Primera Nacional 2026.

Ezequiel Medrán traza el rumbo de Colón en el mercado de pases rumbo a la Primera Nacional 2026

Colón podría jugar el clásico ante Patronato.

¿Cuál será el clásico de Colón en la Primera Nacional?

colon volvio sobre sus pasos y concreto la llegada de matias godoy

Colón volvió sobre sus pasos y concretó la llegada de Matías Godoy

Colón: el DT Ezequiel Medrán brindará detalles del nuevo proceso deportivo, explicará por qué Ignacio Lago sigue en el plantel y por qué pidió la llegada de Leandro Allende, en el marco del rearmado del equipo.

Colón abrirá un entrenamiento y habrá atención a la prensa de Ezequiel Medrán, Ignacio Lago y Leandro Allende

Lo último

Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

Último Momento
Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión directa con el Caribe

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Javier Milei visitó al Gordo Dan y anticipó que para agosto la inflación va a empezar con cero

Javier Milei visitó al "Gordo Dan" y anticipó que "para agosto la inflación va a empezar con cero"

Ovación
¿Cuál será el clásico de Colón en la Primera Nacional?

¿Cuál será el clásico de Colón en la Primera Nacional?

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Práctica abierta del plantel de Colón bajo la atenta mirada de Medrán

Práctica abierta del plantel de Colón bajo la atenta mirada de Medrán

Matías Budiño: ¿Quién le diría que no a Colón

Matías Budiño: "¿Quién le diría que no a Colón"

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Se realizó la presentación oficial de la camiseta de Capibaras XV

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio