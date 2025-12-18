Colón le hace a Godoy un contrato de productividad y con cláusulas por incumplimiento

Colón reflotó la negociación y cerró la contratación de Matías Godoy, con particularidades en el contrato. El jugador hizo fuerza para que se haga

Cuando todo parecía que todo se caía, Colón volvió sobre sus pasos y terminó cerrando la llegada de Matías Godoy , pero lo hizo bajo condiciones. La negociación, que había quedado en pausa por antecedentes de conductas, se reflotó y encontró un final positivo con una fórmula poco habitual en un contrato .

Colón toma recaudas con Matías Godoy

El acuerdo contempla un vínculo de productividad, acompañado por una cláusula de salida ante incumplimientos, una señal clara de cómo el club decidió equilibrar oportunidad deportiva y resguardo. La operación se cerró tras intensas conversaciones y con un factor decisivo: la voluntad del jugador.

Matías Godoy 1 Colón toma recaudos en la contratación de Matías Godoy. Prensa Central Córdoba

Godoy, hincha confeso de Colón, hizo fuerza para que la chance se concrete. A eso se sumó una charla directa con el entrenador Ezequiel Medrán, que terminó de inclinar la balanza y destrabar la situación. Con el aval del DT, el Sabalero avanzó.

El entendimiento con Estudiantes, dueño de su pase, es por un préstamo de un año, aunque con una innovación en la letra chica del vínculo, que fija parámetros claros de rendimiento y comportamiento.

El futbolista nacido en Ceres llegará en las próximas horas a Santa Fe para cumplir con la revisión médica, firmar su contrato y sumarse de inmediato a la pretemporada que el plantel desarrolla en el predio 4 de Junio. Así, Colón apuesta, pero no a ciegas. Godoy tendrá su chance, con reglas claras y un mensaje fuerte: el escudo está por encima de todo.