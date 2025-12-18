Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón le hace a Godoy un contrato de productividad y con cláusulas por incumplimiento

Colón reflotó la negociación y cerró la contratación de Matías Godoy, con particularidades en el contrato. El jugador hizo fuerza para que se haga

Ovación

Por Ovación

18 de diciembre 2025 · 15:56hs
Colón le hace a Godoy un contrato de productividad y con cláusulas por incumplimiento

Cuando todo parecía que todo se caía, Colón volvió sobre sus pasos y terminó cerrando la llegada de Matías Godoy, pero lo hizo bajo condiciones. La negociación, que había quedado en pausa por antecedentes de conductas, se reflotó y encontró un final positivo con una fórmula poco habitual en un contrato.

• LEER MÁS: Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Colón toma recaudas con Matías Godoy

El acuerdo contempla un vínculo de productividad, acompañado por una cláusula de salida ante incumplimientos, una señal clara de cómo el club decidió equilibrar oportunidad deportiva y resguardo. La operación se cerró tras intensas conversaciones y con un factor decisivo: la voluntad del jugador.

Matías Godoy 1
Colón toma recaudos en la contratación de Matías Godoy.

Colón toma recaudos en la contratación de Matías Godoy.

Godoy, hincha confeso de Colón, hizo fuerza para que la chance se concrete. A eso se sumó una charla directa con el entrenador Ezequiel Medrán, que terminó de inclinar la balanza y destrabar la situación. Con el aval del DT, el Sabalero avanzó.

• LEER MÁS: Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

El entendimiento con Estudiantes, dueño de su pase, es por un préstamo de un año, aunque con una innovación en la letra chica del vínculo, que fija parámetros claros de rendimiento y comportamiento.

• LEER MÁS: Ezequiel Medrán traza el rumbo de Colón en el mercado de pases rumbo a la Primera Nacional 2026

El futbolista nacido en Ceres llegará en las próximas horas a Santa Fe para cumplir con la revisión médica, firmar su contrato y sumarse de inmediato a la pretemporada que el plantel desarrolla en el predio 4 de Junio. Así, Colón apuesta, pero no a ciegas. Godoy tendrá su chance, con reglas claras y un mensaje fuerte: el escudo está por encima de todo.

Colón Matías Godoy contrato
Noticias relacionadas
colon logro un acuerdo e ignacio antonio llegara la semana proxima para ser refuerzo

Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Facundo Callejo, figura y goleador de Cusco FC, en acción en la Liga 1 de Perú, donde se convirtió en uno de los delanteros más determinantes de la temporada.

Colón va por Facundo Callejo y sueña con un golpe fuerte en el mercado de pases

Ignacio Lago brinda la conferencia de prensa en el predio 4 de Junio de Colón, donde analizó el recambio del plantel y el objetivo del ascenso en la Primera Nacional.

Ignacio Lago y el nuevo Colón: cambio de chip, liderazgo y un objetivo claro

Leandro Allende habló sobre la importancia de llegar a Colón.

"Colón es un club grande y significa un salto enorme en mi carrera"

Lo último

Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Último Momento
Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Atento, Argentina: Jordania perdió la final de la Copa Árabe ante Marruecos

Atento, Argentina: Jordania perdió la final de la Copa Árabe ante Marruecos

Ovación
Ezequiel Medrán traza el rumbo de Colón en el mercado de pases rumbo a la Primera Nacional 2026

Ezequiel Medrán traza el rumbo de Colón en el mercado de pases rumbo a la Primera Nacional 2026

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

Colón le hace a Godoy un contrato de productividad y con cláusulas por incumplimiento

Colón le hace a Godoy un contrato de productividad y con cláusulas por incumplimiento

Paulo Poccia: El ascenso del fútbol femenino de Unión es un punto de partida, no de llegada

Paulo Poccia: "El ascenso del fútbol femenino de Unión es un punto de partida, no de llegada"

Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio