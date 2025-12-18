Uno Santa Fe | Santa Fe | presupuesto

La Legislatura santafesina dio sanción definitiva al Presupuesto y a la Ley Tributaria 2026

El oficialismo defendió su política propia de baja de impuestos. El PJ se mostró escéptico sobre los incentivos para generar empleo

18 de diciembre 2025 · 20:49hs
Jose Busiemi

Con amplio apoyo, la Legislatura santafesina le dio este jueves a Maximiliano Pullaro dos herramientas económicas clave para el 2026: el presupuesto y la ley tributaria.

En la última sesión del año, Unidos para Cambiar Santa Fe usó su mayoría propia tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para convertir en ley ambos instrumentos, que tuvieron media sanción la semana pasada.

De este modo, la Casa Gris se aseguró dos herramientas fundamentales para encarar el próximo año, que luce desafiante en el terreno económico.

Con 48 diputados presentes y dos ausentes, la Cámara baja aprobó la ley tributaria con 39 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.

Unidos y su agenda de baja de impuestos

Como sucedió con el presupuesto, abrió el debate la radical Jimena Senn, presidenta de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

“Santa Fe tiene su propia agenda de baja de impuestos”, planteó Senn.

“Queremos acompañar a quienes trabajan, producen, invierten y sostienen el empleo en la provincia de Santa Fe. No se trata sólo de recaudar, sino también de generar oportunidades para que Santa Fe produzca más”, añadió.

En este sentido, la legisladora destacó el beneficio en el pago de Ingresos Brutos para aquellas empresas que formalicen empleados o tomen nuevos trabajadores. “Es una medida disruptiva”, consideró.

Además, Senn resaltó “la desburocratización” y los incentivos a quienes pagan los tributos de manera anualizada. “Santa Fe reafirma su rumbo y la política tributaria está al servicio de la producción”, completó.

Planteos opositores sobre el presupuesto

Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, calificó el paquete del presupuesto y la ley tributaria como “decepcionante”. “Va a haber un resentimiento de las prestaciones y una reducción en áreas sociales”, dijo el exintendente de Santo Tomé, que pidió permiso para la abstención de la bancada.

Desde una posición libertaria (es, de hecho, la presidenta del Partido Libertario en Santa Fe), Silvia Malfesi sostuvo que “la progresividad viola el principio de igualdad”. “Es el odio al que tiene más”, planteó la legisladora, que integra el bloque Somos Vida, liderado por Amalia Granata.

“Aspiramos a una ley tributaria razonable, que dé previsibilidad al contribuyente, que no delegue alícuotas en índices futuros, ni dé exenciones impositivas a través de decisiones administrativas”, afirmó.

El exministro de Economía Walter Agosto fue la principal voz del peronismo. Agosto dijo que las deducciones para reducir el costo laboral y energético son “medidas con objetivos buenos y bienintencionadas”, pero no “generan demasiadas expectativas sobre sus efectos”.

Para el exdiputado nacional el principal límite es macroeconómico. “Bajar costo laboral para generar empleo formal no funciona cuando la economía no crece”, advirtió.

“¿Por qué motivo un empresario va a tomar un empleado registrado si el consumo está planchado y las ventas no muestran signos de recuperación?”, preguntó.

En el cierre de su intervención, Agosto adelantó que el interbloque iba a votar a favor del proyecto pero votaría en contra de ciertos artículos. Sobre todo, aquellos que implican “una potenciación de impuestos”.

En el Senado el trámite del presupuesto fue mucho más rápido. Con dos tercios garantizados, el oficialismo sumó el acompañamiento de los senadores del justicialismo.

Más temas en la Legislatura

Por su lado, ambas Cámaras aprobaron la prórroga de la emergencia en seguridad en Santa Fe en materia de recursos humanos de las fuerzas de seguridad, logró sanción definitiva el proyecto de ley que crea el Sistema Público Provincial de Infraestructura Tecnológica y Conectividad, denominado Red de Conectividad e Infraestructura Tecnológica.

En tanto, Diputados aprobó la autorización al Poder Ejecutivo-Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe para abrir el proceso de licitación para el otorgamiento de licencias para la instrumentación, implementación, operación y explotación de apuestas deportivas en línea en la provincia.

