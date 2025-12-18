Uno Santa Fe | Santa Fe | CGT

La CGT Regional Santa Fe marchó a la Legislatura por la reforma laboral: "Es un retroceso para los trabajadores"

“Esta reforma es un retroceso enorme para los derechos de los trabajadores”, afirmó el secretario general de la CGT Santa Fe, Claudio Girardi, durante el acto.

18 de diciembre 2025 · 20:00hs
La CGT Regional Santa Fe encabezó este jueves una movilización frente a la Legislatura provincial en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La protesta reunió a dirigentes gremiales, delegados y trabajadores de distintos sindicatos, en el marco de una jornada de reclamos que se replicó en diferentes puntos del país.

Movilización en Santa Fe

Esta reforma es un retroceso enorme para los derechos de los trabajadores”, afirmó el secretario general de la CGT Santa Fe, Claudio Girardi, durante el acto. En ese sentido, cuestionó la forma en que el proyecto avanza en el Congreso: “Se está intentando tratar a libro cerrado, sin escuchar a los trabajadores ni a los sindicatos”.

Girardi sostuvo que la iniciativa oficial “beneficia claramente a los grandes grupos económicos” y advirtió sobre su impacto en el empleo. “Con esta reforma, el trabajador queda más desprotegido y con menos herramientas para defenderse”, señaló, y remarcó que también perjudica a las pequeñas y medianas empresas.

Desde la central obrera adelantaron que el plan de lucha podría profundizarse si el Gobierno no modifica su postura. “Si esto sigue así, vamos a endurecer las medidas”, advirtió el dirigente sindical, y no descartó nuevas movilizaciones ni paros en los próximos días.

La concentración en Santa Fe se inscribió en una jornada nacional de protesta convocada por la CGT, mientras el Congreso debate los cambios en la legislación laboral. En otras ciudades de la provincia también se registraron manifestaciones y actos gremiales.

No estamos en contra del debate, pero sí de que se avance sin consenso y sin diálogo”, concluyó Girardi. “Las reformas que afectan al mundo del trabajo deben discutirse con los trabajadores adentro”.

Marcha de la CGT en Buenos Aires

A nivel nacional, la convocatoria, definida por el Consejo Directivo de la CGT y acompañada por la CTA-T y la CTA Autónoma, fue la cuarta acción callejera del sindicalismo contra la Casa Rosada, pero la primera ante la tentativa del oficialismo para modificar ampliamente la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas que regulan las relaciones laborales individuales y colectivas.

Sindicales, organizaciones sociales y políticas se concentraron frente a la Casa Rosada, en rechazo a la iniciativa de “modernización laboral” del Gobierno y leyeron un duro documento

Aunque el Gobierno introdujo cambios al suprimir varios artículos cuestionados en la versión final del proyecto, tras negociaciones con la CGT, la central sindical conserva su rechazo al texto.

Las autoridades gremiales sostienen que la iniciativa mantiene regulaciones estrictas sobre el derecho de huelga, establece la prioridad de los convenios por empresa y limita la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. También cuestionan la flexibilización de derechos individuales, como bajar el costo de las indemnizaciones por despido, la extensión de la jornada laboral a través del banco de horas, aspectos salariales y la derogación de varios estatutos sectoriales, entre otros puntos.

