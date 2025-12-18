Paulo Poccia: "El ascenso del fútbol femenino de Unión es un punto de partida, no de llegada"

Paulo Poccia DT del fútbol femenino de Unión analizó el salto a Primera División , habló de profesionalización , refuerzos, estructura y objetivos.

Paulo Poccia , director técnico del fútbol femenino de Unión , durante un entrenamiento del plantel que logró el ascenso histórico a Primera División .

El ascenso de Unión a la Primera División de AFA no alteró el discurso interno ni el rumbo del proyecto. Así lo dejó en claro Paulo Poccia , director técnico del plantel, quien remarcó que el logro deportivo debe entenderse como un punto de partida.

El entrenador tatengue subrayó que la diferencia entre la Primera B y la A es profunda en todos los aspectos del juego. “Hay una brecha muy grande en lo estructural, futbolístico y físico”, explicó, y remarcó que el club trabaja con tiempo para evitar que el paso por la máxima categoría sea efímero. La prioridad, según afirmó, es sostener el crecimiento en el tiempo .

Un ascenso que exige estructura y planificación

Poccia destacó el mérito del plantel en un contexto adverso. “Muchos clubes se sorprendieron de que hayamos logrado el mismo objetivo con una base que no era cien por ciento profesional”, señaló, poniendo en valor el sacrificio cotidiano de las jugadoras. En ese sentido, insistió en que el ascenso debe consolidarse con decisiones estructurales que acompañen lo conseguido dentro del campo.

El DT también explicó que la exigencia reglamentaria de AFA marca un nuevo escenario: cada plantel deberá contar con al menos 15 contratos profesionales, además de cumplir con condiciones mínimas de infraestructura y televisación. “No es obligatorio jugar en estadios grandes, pero sí en campos acordes para transmitir”, aclaró.

Profesionalización, contratos y decisiones sensibles

Sobre la conformación del plantel, Poccia confirmó que los contratos podrán recaer tanto en jugadoras actuales como en refuerzos. Sin embargo, admitió que el proceso traerá decisiones difíciles. “Pasamos de un amateurismo exigente a una lógica más laboral y profesional”, reconoció, aunque confía en que la calidad humana del grupo sostendrá el rendimiento deportivo.

En cuanto al mercado, anticipó que Unión incorporará entre tres y cuatro refuerzos en puestos puntuales para competir en la categoría. La base, no obstante, se mantiene firme desde 2023, lo que considera un valor diferencial para afrontar el salto competitivo.

Nueva estructura y modelo de trabajo

El crecimiento del fútbol femenino también impacta en lo organizativo. Poccia confirmó que se trabaja en la creación de una subcomisión específica, con una estructura similar a la del fútbol masculino: director deportivo, coordinación general y área física, además de un desarrollo integral de formativas.

Actualmente, Unión pasará de cinco a nueve categorías oficiales, incluyendo Primera, Sub 19, Sub 16 y Sub 14 de AFA. “Necesitamos un trabajo más lineal y ordenado para no dejar escapar detalles”, explicó el entrenador, quien además asumirá el rol de director deportivo y técnico del área.

Preparación física, método y calendario

En el plano deportivo, Poccia detalló que el cuerpo técnico priorizó una mini pretemporada de un mes y medio enfocada en la estructura física, masa corporal, velocidad y ritmo. “La parte futbolística la tenemos trabajada hace tres años”, afirmó, destacando la continuidad del modelo de juego.

Tras el cierre del primer bloque de entrenamientos, el plantel retomará las prácticas el 12 de enero, con una pretemporada completa de entre cuatro y seis semanas antes del inicio del torneo, ya con las cuestiones contractuales y logísticas encaminadas.

Objetivos claros para el 2026

Lejos de discursos evasivos, Poccia fue concreto respecto a las metas. “El primer objetivo es mantener la categoría”, aseguró. Pero no se quedó ahí: Unión también apuntará a terminar entre las ocho primeras, lo que otorgaría la clasificación a la Copa Federal, equivalente a la Copa Argentina del femenino.

Como aspiración máxima, el DT dejó abierta una puerta a la ilusión. Con la posible ampliación de cupos para la Copa Libertadores 2027, Poccia fue claro: “No hay peor gestión que la que no se intenta”. Unión ya está en Primera y quiere quedarse.