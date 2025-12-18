Alerta en el Fonavi San Jerónimo: vecinos denuncian peligro de derrumbe de estructuras de una de las torres

El deterioro estructural afecta escaleras, pasillos y mampostería de la manzana 4. Según los residentes, las columnas están rajadas y ya se registraron desprendimientos que hirieron a personas. "La escalera se cae a pedazos", advirtieron.

La preocupación y el miedo se instalaron de forma permanente entre los habitantes de la manzana 4 del Fonavi San Jerónimo . Vecinos de la zona denunciaron públicamente el grave estado edilicio que presentan los espacios comunes de una de las torres , donde el desgaste de las estructuras ha llegado a un punto crítico que pone en riesgo la integridad física de quienes transitan por allí a diario.

Escaleras al vacío y mampostería debilitada

El foco principal del conflicto se encuentra en el núcleo de circulación vertical. Según los testimonios de los vecinos, las columnas que sostienen las escaleras presentan rajaduras profundas y las barandas, en muchos pisos, directamente han dejado de existir tras ceder por el óxido y la falta de mantenimiento.

"La escalera de donde yo vivo está en peligro de derrumbe. Hace unos días, a una mujer que bajaba se le cayó un pedazo de estructura encima", relató María Lorena, vecina damnificada en diálogo con Sol Play. La situación se agrava en el tercer piso, donde los residentes advirtieron que el descanso de la escalera se encuentra inclinado y en declive, producto del evidente movimiento de la estructura.

Remiendos que no alcanzan

Si bien el Estado realizó intervenciones en otros sectores de la manzana que aún se mantienen en buen estado, esta torre en particular parece haber quedado fuera de las prioridades de reparación.

Un caso emblemático de la desidia es un departamento del primer piso donde, años atrás, un desprendimiento de mampostería hirió a una persona. La solución de aquel entonces fue la colocación de un chapón metálico que hoy se encuentra "podrido" y perforado por la corrosión. Ante la falta de respuestas oficiales, el propietario del inmueble debió colocar cartelería casera con la leyenda "No pasar" para evitar una tragedia.

El pedido de una solución urgente

Cansados de vivir entre escombros que caen y estructuras que vibran, los vecinos decidieron acudir a la prensa para visibilizar el reclamo. Aseguran que las condiciones de habitabilidad son nulas en las áreas comunes y que temen que, de no mediar una intervención técnica inmediata en las columnas y descansos, el desenlace sea un colapso estructural de mayores proporciones.