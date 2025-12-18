Uno Santa Fe | Colón | Colón

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba dan prácticamente realizadas las salidas a Colón del volante Tiago Cravero y el lateral izquierdo Tobías Ostchega, ambos de Belgrano

Ovación

Por Ovación

18 de diciembre 2025 · 17:50hs
En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

Prensa Belgrano

Mientras en Santa Fe se aguardan definiciones, desde Córdoba comenzó a tomar fuerza un nombre que no estaba en el radar público. En medios de la Docta revelan el interés de Colón por Tobías Ostchega, lateral izquierdo que quedó recientemente en libertad de acción tras su salida de Belgrano.

• LEER MÁS: Colón ya tiene alojamiento para continuar la pretemporada en Uruguay

La información la trae La Voz del Interior surge en paralelo a otro frente que ya estaría prácticamente resuelto: la llegada del volante Tiago Cravero, cuya incorporación solo aguarda detalles administrativos para ser oficializada. Pero la historia podría no terminar ahí. El Sabalero podría sumar más de una pieza proveniente del Pirata.

• LEER MÁS: Colón le hace a Godoy un contrato de productividad y con cláusulas por incumplimiento

¿Otro lateral izquierdo para Colón?

Ostchega, cordobés, de 27 años, nació el 26 de agosto de 1998 y viene de disputar 16 partidos en la última temporada, con un gol y una asistencia. Más allá de su participación, no estaba en los planes de Ricardo Zielinski, situación que aceleró su desvinculación del Celeste.

image
Ser&aacute; Tob&iacute;as Ostchega otra alternativa para Col&oacute;n.

Será Tobías Ostchega otra alternativa para Colón.

Con el pase en su poder, el lateral aparece ahora como una oportunidad de mercado. En Córdoba ya lo vinculan con Colón, que justamente ya tiene dos opciones: Facundo Castet y Leandro Allende, por lo que es una información para tomar con pinzas, ya que sino habría una superpoblación.

• LEER MÁS: Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Por ahora no hay confirmaciones, pero el nombre ya circula y no pasa desapercibido. En un mercado donde cada movimiento se analiza con lupa, Ostchega empieza a sonar. ¿Será uno de los próximos en sumarse al proyecto sabalero?

Colón Belgrano Tobías Ostchega
Noticias relacionadas
Matías Budiño habló sobre su llegada a Colón.

Matías Budiño: "¿Quién le diría que no a Colón"

relacionan al 10 de la reserva de boca con colon

Relacionan al 10 de la reserva de Boca con Colón

kobistyj viene a santa fe para sellar el arribo a colon de garcia: es el desafio que quiere

Kobistyj viene a Santa Fe para sellar el arribo a Colón de García: "Es el desafío que quiere"

colon se mueve por el gol: bonansea la prioridad, junior arias la opcion

Colón se mueve por el gol: Bonansea la prioridad, Junior Arias la opción

Lo último

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Último Momento
En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Boca se aprovecha de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una figura

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Atento, Argentina: Jordania perdió la final de la Copa Árabe ante Marruecos

Atento, Argentina: Jordania perdió la final de la Copa Árabe ante Marruecos

Colón ya tiene alojamiento para continuar la pretemporada en Uruguay

Colón ya tiene alojamiento para continuar la pretemporada en Uruguay

Ovación
Ezequiel Medrán traza el rumbo de Colón en el mercado de pases rumbo a la Primera Nacional 2026

Ezequiel Medrán traza el rumbo de Colón en el mercado de pases rumbo a la Primera Nacional 2026

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

Colón le hace a Godoy un contrato de productividad y con cláusulas por incumplimiento

Colón le hace a Godoy un contrato de productividad y con cláusulas por incumplimiento

Paulo Poccia: El ascenso del fútbol femenino de Unión es un punto de partida, no de llegada

Paulo Poccia: "El ascenso del fútbol femenino de Unión es un punto de partida, no de llegada"

Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Colón logró un acuerdo e Ignacio Antonio llegará la semana próxima para ser refuerzo

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio