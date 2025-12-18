En Córdoba informan que Colón estaría tras los pasos de otro lateral izquierdo

En Córdoba dan prácticamente realizadas las salidas a Colón del volante Tiago Cravero y el lateral izquierdo Tobías Ostchega, ambos de Belgrano

Mientras en Santa Fe se aguardan definiciones, desde Córdoba comenzó a tomar fuerza un nombre que no estaba en el radar público. En medios de la Docta revelan el interés de Colón por Tobías Ostchega , lateral izquierdo que quedó recientemente en libertad de acción tras su salida de Belgrano .

La información la trae La Voz del Interior surge en paralelo a otro frente que ya estaría prácticamente resuelto: la llegada del volante Tiago Cravero, cuya incorporación solo aguarda detalles administrativos para ser oficializada. Pero la historia podría no terminar ahí. El Sabalero podría sumar más de una pieza proveniente del Pirata.

¿Otro lateral izquierdo para Colón?

Ostchega, cordobés, de 27 años, nació el 26 de agosto de 1998 y viene de disputar 16 partidos en la última temporada, con un gol y una asistencia. Más allá de su participación, no estaba en los planes de Ricardo Zielinski, situación que aceleró su desvinculación del Celeste.

image Será Tobías Ostchega otra alternativa para Colón.

Con el pase en su poder, el lateral aparece ahora como una oportunidad de mercado. En Córdoba ya lo vinculan con Colón, que justamente ya tiene dos opciones: Facundo Castet y Leandro Allende, por lo que es una información para tomar con pinzas, ya que sino habría una superpoblación.

Por ahora no hay confirmaciones, pero el nombre ya circula y no pasa desapercibido. En un mercado donde cada movimiento se analiza con lupa, Ostchega empieza a sonar. ¿Será uno de los próximos en sumarse al proyecto sabalero?