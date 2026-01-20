Uno Santa Fe | Santa Fe | perro

Ataque de perro en Santa Rosa de Lima: la beba presenta una "respuesta neurológica alentadora"

Aunque continúa en terapia intensiva y con asistencia respiratoria, el director del Hospital Alassia confirmó una evolución favorable tras la compleja cirugía de cráneo. Evalúan comenzar a reducir la medicación en las próximas horas.

20 de enero 2026 · 19:59hs
La pequeña de un año sigue en la terapia después de ser mordida por un perro. Piden cadenas de oración 

La pequeña de un año sigue en la terapia después de ser mordida por un perro. Piden cadenas de oración 

La beba de un año y medio que fue atacada por un perro el pasado viernes en el barrio Santa Rosa de Lima muestra los primeros signos de recuperación. Según el último parte médico brindado este martes por el director del Hospital de Niños "Orlando Alassia", Pablo Ledesma, la pequeña comenzó a presentar respuestas neurológicas positivas, un hito clave tras cumplirse las primeras 72 horas críticas de internación.

El incidente ocurrió en la zona de calle Estrada al 1.900, en el suroeste de la ciudad de Santa Fe, en barrio Santa Rosa de Lima. Debido a la gravedad de las heridas, la menor ingresó directamente a la Unidad de Terapia Intensiva y fue sometida a una intervención de urgencia por el equipo de neurocirugía.

LEER MÁS: Otro ataque de un pitbull en Santa Fe: cuál es el estado de salud de la beba de 1 año mordida en la cabeza

El detalle de la intervención

Ledesma brindó precisiones sobre la complejidad del cuadro que enfrentaron los especialistas en el quirófano. La agresión del animal provocó una herida profunda en el cuero cabelludo, una fractura de cráneo con hundimiento y una pequeña pérdida de sustancia de masa encefálica.

"En este tipo de traumatismos severos es inevitable que exista algún grado de pérdida de masa encefálica debido a la contextura de la paciente, pero lo importante será evaluar el alcance real una vez que estabilicemos el cuadro", explicó el profesional en diálogo con Sol Play.

Cauto optimismo por su evolución

Actualmente, la beba se encuentra clínicamente estable. El plan médico inmediato contempla la reducción progresiva de la sedación para retirar el coma inducido y evaluar cómo responde su sistema nervioso sin asistencia farmacológica.

A pesar de la severidad del trauma, el director del efector transmitió esperanza: “Hemos tenido otros casos similares y, en líneas generales, en niños de esta edad la evolución suele ser favorable debido a la plasticidad de su sistema”, concluyó. Mientras tanto, la investigación sobre las circunstancias del ataque y la propiedad del animal continúa bajo la órbita policial.

