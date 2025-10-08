Uno Santa Fe | Santa Fe | Arroyo Leyes

Atraparon a un muchacho de 19 años que sería el presunto autor de tres abusos sexuales contra una misma mujer en Arroyo Leyes

Sucedió este martes por la mañana, cuando una mujer fue a esperar el colectivo en la garita ubicada a la vera de la ruta provincial N.º 1. Un motociclista, por tercera vez en pocos días, se aproximó e hizo tocamientos en sus partes pudendas. Ella lo denunció y policías de la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes lo atraparon.

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de octubre 2025 · 15:27hs
Este martes, antes de las siete de la mañana, en inmediaciones de la esquina que forman las calles Santa Rosa y Perpetuo Socorro de la localidad costera de Arroyo Leyes, una mujer fue a tomar el colectivo para ir rumbo a su trabajo.

Allí denunció a uno de los operadores de la central de emergencias 911 que, mientras aguardaba la llegada del transporte, un joven de 19 años que se movilizaba en una moto —descrita como marca Yamaha modelo YBR, patente 236 GFY, de color negro con llantas azules— pasó y tocó sus partes pudendas. La víctima reconoció a su agresor sexual.

Vecinos y amigos detuvieron a un hombre tras un intento de abuso sexual en Villa Setúbal

Aprehendido

Inmediatamente después llegaron oficiales y suboficiales de la Comisaría 20ª de Arroyo Leyes, quienes realizaron un patrullaje intensivo en todo el sector hasta que finalmente lograron aprehender al presunto agresor sexual a bordo de su motocicleta. El detenido fue identificado como M. A. C., de 19 años.

La misma mujer señaló que fue víctima del mismo agresor sexual, quien tuvo su primer comportamiento el jueves 2 de octubre y volvió a actuar el lunes 6 de octubre, repitiendo su conducta sobre la misma víctima.

Delito imputado

Se informó la novedad sobre la recepción de la denuncia al 911, la actuación en el procedimiento policial de aprehensión y el secuestro de la moto a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. Desde allí, comunicaron el hecho a la fiscal temática del área, Monser Ferro, quien ordenó que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, sea identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de abuso sexual reiterado.

Arroyo Leyes Mujer abuso
