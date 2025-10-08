Proyectan un transporte fluvial metropolitano que funcione con la Sube: el plan que Poletti presentará en Francia

Poletti presentará en París, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un proyecto de transporte fluvial público, conectado por muelles y que podría llegar hasta Santo Tomé. El objetivo es atraer potenciales inversores para su desarrollo.

Tras participar del Foro Mundial de Alcaldes en Ginebra y presentar ante inversores el proyecto de la Costanera del Salado , el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , viaja rumbo a París para continuar con una serie de reuniones que incluyen un encuentro clave con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) .

“ Tenemos una reunión con la OCDE, que es una organización de consejería económica. Lo que estamos buscando es que conozcan la ciudad de Santa Fe y dejarles los proyectos. Trajimos uno de transporte fluvial metropolitano público ”, explicó Poletti desde Suiza.

Poletti presentó en la ONU el proyecto de la Costanera del Salado: "Un frente urbano sostenible y habitable"

Según detalló, la iniciativa apunta a aprovechar la característica geográfica de Santa Fe, rodeada de agua en un 70% de su territorio, para crear un sistema de transporte que funcione con la misma lógica que el colectivo urbano.

“El proyecto consiste en la posibilidad de realizar muelles y que, a través de la SUBE, pueda funcionar un transporte fluvial. Podría ser Alto Verde, Costanera, el puerto, Santo Tomé y analizar hasta dónde podría llegar. Es un proyecto, no hay nada aprobado”, aclaró.

En declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10", Poletti señaló que esta alternativa de movilidad ya fue implementada en otras ciudades, donde “con el mismo sistema con el que suben al colectivo, suben al transporte fluvial; contamina mucho menos y utilizamos el agua como vehículo conductor”.

El intendente remarcó que el plan aún se encuentra en etapa de desarrollo. “Hay que trabajar en el diseño de las embarcaciones, conversar con Prefectura y garantizar la seguridad de las personas; hay toda una reglamentación”, dijo.

Por último, subrayó la importancia de proyectar a largo plazo: “Creemos que los proyectos que no se piensan no se realizan”, concluyó.

Foro de alcaldes de la ONU

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, presentó el proyecto de la Costanera del Salado en el V Foro de Alcaldes de la ONU en Ginebra.

Este ambicioso plan busca transformar más de 10 kilómetros de la zona del río Salado en un "frente urbano sostenible y habitable", incorporando áreas verdes y reservas naturales urbanas.

La iniciativa tiene como objetivo abordar desafíos históricos de la ciudad, como las inundaciones y el crecimiento desordenado, y busca mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Poletti destacó que la ciudad ha enfrentado episodios críticos de inundaciones en los últimos 40 años, lo que ha afectado la infraestructura y la planificación urbana. El proyecto también busca consolidar a Santa Fe en el escenario internacional y atraer financiamiento para infraestructura y desarrollo urbano.