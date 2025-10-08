Unión, alerta: cuál es la lesión que padece Marcelo Estigarribia

Marcelo Estigarribia se quedó fuera del último partido de Unión ante Aldosivi, en el estadio 15 de Abril, donde el equipo perdió 2-0, y su presencia en el próximo compromiso frente a Central Córdoba en Santiago del Estero corre serios riesgos debido a molestias articulares en ambas rodillas.

El mediocampista será evaluado en las próximas horas para definir si finalmente será parte de la delegación que viajará al norte, aunque todo indica que, incluso en caso de estar disponible, no sería titular , sino únicamente un refuerzo en la lista de concentrados.

LEER MÁS: Unión busca respuestas: Madelón prueba cambios y sistemas en la previa del viaje a Santiago

La situación se complica aún más para Leonardo Madelón, ya que tampoco podrá contar con Diego Armando Díaz, quien sufrió una descompensación el pasado sábado y permaneció internado en observación. Se le realizarán estudios adicionales para determinar el origen de su inconveniente.

Los registros de Estigarribia en Unión

El rendimiento de Estigarribia en esta temporada refleja su participación habitual pero con limitaciones físicas. En el Torneo Apertura, jugó 12 partidos, marcó un gol, fue titular en 9 encuentros, ingresó desde el banco en 3 y fue reemplazado en 2. En la Copa Sudamericana, disputó 5 partidos, con 4 titularidades y sin goles, mientras que en la Copa Argentina tuvo 3 apariciones, con un gol y dos reemplazos. En lo que va del Clausura, acumuló 10 partidos, con 3 goles, fue titular en 6, ingresó desde el banco en 4 y fue reemplazado en 6.

LEER MÁS: Levinton, por UNO 106.3: "Por más que Unión apele, es difícil revertir un fallo tan consistente"

La decisión sobre su participación será clave para la planificación de Madelón, quien deberá armar la delegación con alternativas disponibles ante la imposibilidad de contar con todos sus hombres de experiencia. Unión, que busca recuperar la senda del triunfo tras la derrota frente a Aldosivi, espera definir el plantel en las próximas horas antes del viaje a Santiago del Estero.