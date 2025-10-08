Uno Santa Fe | Santa Fe | remodelación

Avanza la remodelación de la avenida Aristóbulo del Valle: la obra alcanza un 35% de ejecución

Los trabajos de remodelación integral forman parte del Acuerdo Capital y cuentan con una inversión provincial de más de $2.300 millones. La intervención busca mejorar la infraestructura urbana, revitalizar la zona comercial y poner en valor espacios públicos en Santa Fe.

8 de octubre 2025 · 17:49hs
La avenida Aristóbulo del Valle, entre Avenida Galicia y Avenida Gorriti, se encuentra en plena remodelación en el marco del Acuerdo Capital, un plan que combina la inversión provincial y la ejecución municipal para mejorar distintos sectores de la ciudad. Los trabajos, adjudicados a la firma Coemyc S.A., cuentan con un 35% de avance y una inversión total de $2.383 millones.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la obra “presenta un buen ritmo de ejecución y, de mantenerse así, podría finalizarse para el segundo semestre de 2026”. La intervención abarca uno de los corredores más importantes de la ciudad, que conecta barrios en sentido norte-sur y forma parte de la Ruta Provincial Nº 2, vinculando localidades como Monte Vera y Laguna Paiva.

El proyecto incluye la remodelación del cantero central, bicisendas, sendas peatonales, conservación del arbolado público, iluminación general y ornamental, forestación y parquizado. También se incorporará equipamiento urbano como bancos, cestos, bolardos, bicipuntos y sendas podotáctiles, así como obras de desagües pluviales diseñadas para mejorar el drenaje de la zona.

La vicegobernadora Gisela Scaglia, quien recorrió la obra junto a Enrico, destacó que “esta obra va a reactivar toda esta zona comercial a cielo abierto y embellecer la ciudad”. Además, señaló que la inversión provincial “acompaña a la Municipalidad para que la ciudad pueda tener una mejor infraestructura, que embellece y permite circular de la mejor manera posible”.

Acuerdo Capital

El Acuerdo Capital incluye cinco obras prioritarias para la ciudad de Santa Fe:

  • Pavimentación de la Avenida Peñaloza

  • Pavimentación de 1.200 metros de calle Larrea (ya concluida)

  • Puesta en valor del cantero central de la Avenida Juan José Paso

  • Puesta en valor del cantero central de la Avenida de los Siete Jefes

  • Remodelación del cantero central de la avenida Aristóbulo del Valle

