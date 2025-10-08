Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro celebró la absolución de Nocelli, el policía que había sido condenado por matar a dos delincuentes

La Cámara de Apelaciones absolvió este miércoles a Luciano Nocelli, el policía santafesino que en mayo de 2019 disparó contra dos asaltantes para proteger a una joven. “Celebro este fallo por todos los buenos policías que nos cuidan”, dijo Pullaro.

8 de octubre 2025 · 17:14hs
El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la decisión de la Cámara y afirmó: “Algo está cambiando en la Justicia santafesina y, realmente, lo celebro con alegría, por todos los buenos policías que nos cuidan, que ponen su cuerpo y su vida en peligro para proteger a la sociedad. Agradezco este cambio de mirada y espero que sigamos por este camino”.

Pullaro recordó el hecho que llevó a Nocelli a juicio: “Hoy el fallo de la Cámara absolvió a Luciano Nocelli, un policía que un día a las 10 de la noche se vio ante un hecho inédito: dos delincuentes estaban asaltando a una joven, golpeándola con la culata del revólver. Él venía patrullando y, cuando se baja el delincuente, le dispara en una oportunidad y repele ese ataque con su arma de fuego; mientras tanto su compañero estaba caído y él no sabía si estaba muerto o vivo. Los delincuentes terminaron muertos y Luciano condenado a cinco años de prisión. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe revió el fallo y pidió a la Cámara que lo reexaminara”, detalló Pullaro.

Pullaro sobre el caso Espert: "El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo"

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, también celebró la resolución y remarcó: “Luciano Nocelli tuvo que decidir en 14 segundos cómo actuaba: si protegía su vida, la de su compañero tirado en el suelo y los bienes de la víctima, o nada de eso. Lo celebro porque defiende a los buenos policías, lo celebro yo y cada uno de los hombres y mujeres de la Fuerza que día a día se ponen el uniforme y salen a patrullar por las zonas más calientes para que los vecinos puedan vivir un poco más tranquilos”.

La vicegobernadora Gisela Scaglia resaltó que la absolución “confirma que en Santa Fe respetamos y respaldamos a los policías que cumplen con su deber. Es una buena noticia para toda la Fuerza y un mensaje claro: nunca más un agente debe pasar por lo que él vivió por proteger a los santafesinos. A la Policía se la cuida, y a quienes actúan con coraje y vocación los vamos a acompañar siempre”.

El caso

En mayo de 2019, Luciano Nocelli, efectivo de la Policía de Santa Fe, disparó contra dos asaltantes que intentaban robar y golpeaban a una joven, causándoles la muerte. Fue juzgado y acusado de doble homicidio; el tribunal consideró que incurrió en un exceso de legítima defensa y lo condenó a 25 años de prisión, fallo confirmado en segunda instancia.

La defensa presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, que cuestionó la sentencia por “excesiva fragmentación” de una secuencia de apenas 14 segundos. En abril, el Procurador Jorge Barraguirre emitió un dictamen crítico sobre la condena. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló la sentencia y ordenó a otro tribunal emitir una nueva resolución, que este miércoles concluyó con la absolución de Nocelli.

