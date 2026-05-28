Aumentó el boleto de colectivo en Santa Fe: cuánto cuesta viajar desde este jueves y cómo acceder al descuento con SUBE

Desde este jueves rige el nuevo aumento del boleto de colectivo en la ciudad. Quienes tengan la tarjeta SUBE registrada podrán acceder a un descuento del 10%: cómo gestionarlo

La Municipalidad de Santa Fe hizo efectivo este jueves el aumento del boleto de colectivo urbano , anunciado a comienzos de mayo, luego de su impacto en el sistema SUBE. Con la actualización tarifaria, la tarifa plana pasó a costar $2.111,11 , aunque la mayoría de los usuarios podrá acceder a un descuento mediante el denominado boleto frecuente .

De esta manera, quienes utilicen una tarjeta SUBE física registrada obtendrán automáticamente una rebaja del 10%, por lo que el costo final del viaje rondará los $1.900 .

Cuáles son las nuevas tarifas del colectivo en Santa Fe

Además de la tarifa plena, también se actualizaron los demás valores del sistema de transporte urbano:

Boleto centro: $1.477,78

$1.477,78 Boleto estudiantil (terciario/universitario): $1.266,67

$1.266,67 Boleto jubilado: $1.055,56

$1.055,56 Boleto escolar: $844,44

Desde el municipio indicaron que cerca del 90% de los pasajeros utiliza actualmente la tarjeta SUBE, por lo que la mayoría de los usuarios podrá acceder al beneficio del boleto frecuente.

Qué es el boleto frecuente

El boleto frecuente consiste en un descuento del 10% sobre la tarifa plana para quienes abonen sus viajes con una tarjeta SUBE registrada.

El beneficio volvió a implementarse tras la apertura de medios de pago puesta en marcha a fines de 2025, medida que permitió diferenciar las tarifas entre quienes utilizan SUBE y quienes pagan con otros medios habilitados.

Así, aunque el boleto pleno supera los $2.100, el valor efectivo para gran parte de los pasajeros será cercano a los $1.900.

Cómo acceder al descuento del boleto frecuente

Para obtener el beneficio, los usuarios deberán cumplir con algunos pasos:

Tener la tarjeta SUBE registrada a su nombre.

a su nombre. Actualizar los beneficios en una Terminal Automática SUBE (TAS) .

. También podrán solicitar la actualización directamente al chofer al subir al colectivo.

Cómo registrar la tarjeta SUBE

Quienes todavía no tengan registrada su tarjeta podrán hacerlo de las siguientes maneras:

A través del sitio oficial de SUBE.

Desde la aplicación oficial SUBE.

En los centros de atención habilitados.

Desde Nación recordaron que registrar la tarjeta no solo permite acceder al boleto frecuente, sino también recuperar el saldo en caso de pérdida y gestionar otros beneficios vinculados al sistema SUBE.

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