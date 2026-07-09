Aumentan los impuestos inmobiliarios en Santa Fe: cuáles serán las subas y quiénes quedan exceptuados

Desde el segundo semestre comenzarán a aplicarse incrementos en los impuestos inmobiliarios urbano, suburbano y rural. Los contribuyentes que abonaron el pago anual a principio de año no recibirán el impacto.

El Gobierno de Santa Fe puso en marcha la actualización de los impuestos inmobiliarios prevista en la Ley Tributaria 2026, con aumentos que comenzarán a aplicarse durante el segundo semestre del año para los sectores rural, urbano y suburbano.

La medida fue instrumentada a través de un decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que activa los artículos correspondientes de la normativa aprobada por la Legislatura provincial a comienzos de 2026.

Los incrementos no alcanzarán a todos los contribuyentes ni a todos los gravámenes de la misma manera. Según informaron desde De 12 a 14 (El Tres), en el caso del impuesto inmobiliario rural, la actualización será de un promedio del 14% y comenzará a aplicarse con el próximo vencimiento previsto para julio.

En tanto, para los inmuebles urbanos y suburbanos, el aumento promedio será del 16% y se verá reflejado en las boletas a partir de agosto. La modificación impactará en las cuotas 4, 5 y 6 del cronograma anual, con vencimientos establecidos según cada tipo de impuesto.

Quiénes no pagarán los aumentos

Un grupo de contribuyentes quedará exceptuado de estas actualizaciones. Se trata de quienes optaron por el pago anual anticipado del impuesto inmobiliario a principios de año, una modalidad que permitió acceder a beneficios y una reducción cercana al 50%.

Al haber cancelado la totalidad del tributo antes de la aplicación de los incrementos, esos contribuyentes no recibirán nuevas boletas con los valores actualizados durante el segundo semestre.

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Desde la provincia estiman que alrededor del 35% de los contribuyentes del impuesto inmobiliario eligieron esta alternativa, por lo que quedarán fuera del impacto de la suba.

Cuánto impactará en el resto de los contribuyentes

El universo alcanzado por la actualización será aproximadamente el 65% restante de los contribuyentes que continúan abonando las cuotas del impuesto durante el año.

Según las estimaciones oficiales, para la mayoría de los afectados el incremento representará un impacto promedio de alrededor de $5.100 adicionales en términos nominales.

De esta manera, los aumentos definidos por la Ley Tributaria 2026 comenzarán a reflejarse en las próximas boletas, mientras que quienes hayan optado por el pago anual mantendrán los valores abonados a comienzos del año.