Aumentos de insumos médicos: en Santa Fe afirman que los precios se dispararon un 50% tras las Paso

"El pico de la falta de precios o los amagues y desabastecimientos fueron en todos los rubros y el sistema médico no escapó a la misma dinámica, e incluso la empeoró un poco. Los vendedores de insumos médicos no solo pretenden mantener los precios en dólares sino la rentabilidad en la moneda norteamericana, con lo cual fueron por encima de los precios habituales y nos bajaron hasta un 50% de aumento ese mismo lunes. Del viernes al lunes suspendieron los pedidos, suspendieron las entregas, desaparecieron los plazos de pago, nos exigieron transferencias para armar los pedidos, etc", aseguró.

Embed SANTA FE | Se desplomó la venta de autos en Santa Fe: tras las Paso y la devaluación las transacciones cayeron un 60% https://t.co/vkX7UjNY0q — UNO Santa Fe (@unosantafe) August 31, 2023

A nivel nacional se destacó desde las asociaciones de medicina privada que si bien en “los medicamentos de alto costo y baja tasa de uso aún no tenemos precisiones. Nos preocupa (el abastecimiento) de los fármacos de uso habitual que tienen un consumo diario muy importante”.

Guillermo Gómez Galizia, presidente de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), agregó que esta situación se da en un contexto de alzas generalizadas en los precios de los insumos de la salud, cercanas al 30%, de acuerdo con un relevamiento propio de la entidad.

Sobre el presente en la ciudad, Abraham postuló: "Yendo al fondo de la cuestión, los prestadores de salud en Santa Fe y en todo el país tuvieron que hacer frente a esto, cada uno como pudo".

"Nosotros estamos obligados a seguir, si algo no podemos hacer es especular ni stockear porque en salud no se stockea, la jeringa sí, pero la salud no. Ya nos había pasado en la pandemia el hecho de ser víctimas de la especulación, somos víctimas de la especulación de comerciantes locales. Yo siempre aclaro eso, se dice que somos víctimas del gobierno nacional, que no deja importar. No, somos víctimas de especuladores locales que ya tienen la mercadería en stock en sus depósitos y pretenden no perder", continuó.

droguerías medicamentos precios insumos medicos.jpg Luego de las Paso y la devaluación aseguran que los aumentos de los insumos médicos se posicionaron en un 50%.

A la lista de materiales que sufrieron aumentos o aducen problemas de importación también se agregan las sondas, catéteres, cánulas de aspiración, equipos de administración de sangre, equipos para diálisis, agujas para biopsias, puertos para administración de medicamentos oncológicos e insumos oftalmológicos y odontológicos, enumeraron desde CADIME, la cámara que agrupa a 13.000 centros médicos privados de diagnóstico y tratamiento en todo el país.

"Hoy por hoy lo que nos está pasando y molesta es que siguen especulando sobre todo los que venden artículos importados y como excusa nos hablan de que las SIRA que son las autorizaciones de importación para que entren las cosas importadas que no salen, lo cual es mentira porque nosotros ayer tuvimos un zoom con la ministra de salud de la nación y la importación de artículos de salud a dólar oficial siguen normales. Sin embargo, hablas con un importador de Buenos Aires y te sale echándole la culpa al gobierno nacional y a no sé quién más, de que no le dejan importar", aseguró Abraham.

Concluyendo sobre la problemática, el referente de Sanycli postuló: "Hemos tenido charlas y cosas con el Ministerio de Salud de la Nación directamente no nos han dado ninguna solución y de hecho seguimos adelante".