Autoabastecimiento de cannabis: "El Senado provincial tiene una deuda con las madres"

En 2016 las Mamás Cannabis Medicinal de Santa Fe (Macame) se organizaron como agrupación para lograr de manera colectiva el problema en común que tenían de manera individual. Muchas de ellas tienen hijos o hijas con enfermedades o algún tipo de patología que necesitan medicamentos derivados del cannabis para vivir. El recorrido desde entonces ha sido difícil por el triple trabajo: maternar con cuidados que son ilegales, ser activistas tiempo completo para poner el tema en agenda mediática y legislativa, e impulsar proyectos de ley que las protejan.

"Venimos en un largo camino buscando respuestas permanentemente. Siempre buscamos que el Estado pueda resolver las necesidades de cada familia, pero hasta ahora lamentablemente no se pudo porque se necesitan decisiones políticas. Necesitamos el permiso para que finalmente se pueda producir el aceite en el LIF. Si bien hubo predisposición en un momento de poder plantar en un predio de Ángel Gallardo todo eso quedó en la nada, en el aire. Mientras tanto seguimos plantando por una necesidad urgente y nos tenemos que exponernos a que nos allanen en cualquier momento y estar constantemente en persecusión", dice Laura Acosta, integrante de Macame a UNO Santa Fe.

Y agrega: "Esta ley propone lo que venimos buscando desde hace mucho tiempo: el autocultivo, la necesidad de que seamos protegidas mediante una ley. Se dio curso en 2019 y quedó estancado. Luego la diputada Agustina Donner comenzó nuevamente a impulsar y se logró ponerlo en agenda. Fue a la comisión de Constitucionales y después se logró la media sanción. Estamos hace cuatro meses a la espera del tratamiento".

Desde la media sanción hace cuatro meses, Acosta explica que no hubo avances y que el proyecto peligra perder estado parlamentario: "Estuvimos reunidas con legisladores de los diferentes bloques que nos propusieron que nos iban a convocar nuevamente por el tema del autocultivo, quién lo iba a controlar, quién lo iba a regular y demás. A raíz de eso nosotras esperamos, nos habían dicho una semana y pasaron dos. Resulta que no nos convocaron, el proyecto no se está tratando, sigue en la comisión de Salud. Necesitamos obviamente que se trate, que salga de esa comisión para que se le de curso y se trate sobre tablas. Hay que tener en cuenta que quedan pocas sesiones. Es hoy una y queda la próxima. Si no se trata pierde estado parlamentario. Significa tirar todo nuestro trabajo que venimos haciendo. Todo este movimiento que tenemos que generar ahora nos provoca situaciones que tendríamos que estar en este momento de pandemia en nuestras casas, cuidadas, protegidas, pero tenemos que salir de vuelta porque creemos que no están siendo respetados estos tratamientos siendo que se trata de salud".

"En el grupo de madres salta que no podemos tener una vida tranquila porque en cualquier momento te pueden allanar y si te quitan una planta afecta la salud de tu hijo. Enfrentar una situación así es doloroso porque ya tenemos problemas dentro de nuestras casas. Es una deuda con las madres, con las familias y especialmente con las madres que pusimos en debate este tema. Seguiremos buscando respuestas, no vamos a bajar los brazos", lamenta.

Asimismo desde Macame, destacan: "Nos urge se trate ya que los tiempos son cortos y las Madres seguimos en la situación de siempre y más expuestas en tiempos de pandemia, y sin contar con un respaldo para la tranquilidad de las familias y nuestros niños que hoy encontramos en la planta de cannabis el alivio para distintos tratamientos".

"Nuestro pedido es de asistencia integral para todos nuestros hijos, es por eso que este proyecto desde su espíritu completamente lo puede llevar adelante, pero necesitamos que se trate, que se sigan valorando y velando por la salud de los más indefensos, es por tal motivo que como Madres representantes de cada uno, apelamos a la buena voluntad de los legisladores para seguir construyendo y avanzando hacia una salud pública que integre la planta de cannabis como queremos y fundamentalmente la calidad de vida de nuestros hijos", agregan.

Por último, insistieron: "No podemos esperar, los días nuestros hace más de cuatro años son iguales, con el miedo y la incertidumbre que va a pasar por hacer una actividad totalmente penalizada por la ley de estupefacientes, poder ser alcanzadas por entre cinco y 15 años de cárcel, pero que a la vez nos exponemos igual porque es lo único que salvó la vida de muchos niños de nuestra ONG y muchas familias que hoy cultivan en la clandestinidad igual que nosotras. Por todo lo expuesto pedimos se trate con urgencia el proyecto ya que hemos estado reunidas con distintos legisladores y aún estámos en esta situación".

Qué dice el proyecto que obtuvo media sanción

En julio el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados establece que se autoriza a sembrar, cultivar y conservar cannabis y sus derivados, con recomendación médica para su uso terapéutico, a todas las personas radicadas en la Provincia de Santa Fe. Quienes pueden ser autorizados son "las personas humanas, el Estado provincial y asociaciones civiles sin fines de lucro vinculadas a la materia".

Prevé la creación de un registro provincial de personas autorizadas a autoabastecerse de cannabis con fines terapéuticos, y la autoridad de aplicación deberá estar a cargo del Ministerio de Salud provincial. Además se creará el programa "Producción de Cannabis Santafesino para Uso Terapéutico" que deberá trabajar en conjunto con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).