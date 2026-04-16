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Piquete Las Flores: se hundió el piso de una casa y una madre cayó con sus tres hijos a un pozo

Ocurrió el miércoles cerca de las 13. La familia cayó al agua tras el derrumbe y denuncian falta de asistencia.

16 de abril 2026 · 09:27hs
El socavón que ocurrió en el interior de la vivienda de Natalia

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El socavón que ocurrió en el interior de la vivienda de Natalia, en barrio Piquete Las Flores 

Una familia vivió momentos de extrema tensión cuando se hundió el piso de su vivienda en barrio Piquete Las Flores y terminó cayendo a un socavón lleno de agua.

El hecho ocurrió alrededor de las 13 del miércoles, en una casa ubicada en el límite con Villa Hipódromo. Según relató Natalia, dueña del inmueble, todo comenzó con señales previas que anticipaban un problema mayor. “Sentí que se quebraban los azulejos a la mañana. Hacía pocos meses que los habían colocado y le dije a mi cuñado que íbamos a tener que arreglar eso”, contó en diálogo con el móvil de LT10.

Sin embargo, minutos después la situación se volvió crítica: “Cuando voy a la cocina veo que el piso se hunde. Les digo a mis hijos ‘se está rompiendo el piso’ y en ese momento cae una parte”.

Cayeron al agua tras el derrumbe del piso

La escena fue desesperante. Natalia explicó que sus tres hijos bajaron de la cama en medio de la confusión y, al pisar, el suelo terminó de ceder. “La más grande pisa y se cae, y caemos los cuatro al agua. No sé cómo salimos ni quién rescató a quién”, relató con angustia.

Afortunadamente, ninguno sufrió heridas de gravedad, aunque sí terminaron mojados y en estado de shock por lo ocurrido.

Tras el derrumbe, quedó al descubierto un pozo de aproximadamente 1,5 metros de profundidad, que se extiende debajo de una habitación de 3 por 4 metros y también hacia los laterales. “Me dijeron que esto antes era una cava, y que puede haberse roto. Yo hace 10 años que vivo acá y nunca había pasado algo así”, explicó Natalia.

La vivienda, según detalló, es de material y no presenta características precarias, lo que aumenta la incertidumbre sobre las causas del colapso.

Denunció falta de respuesta tras llamar al 911

Uno de los puntos más preocupantes del testimonio es la demora en la asistencia. Natalia aseguró que tras el derrumbe intentó comunicarse reiteradamente con emergencias.

Llamé al 911 para que me orienten y manden bomberos o policía. Me dijeron que sí, pero hasta las 15 no vino nadie”, sostuvo.

Ante la falta de respuesta, familiares y conocidos intervinieron para pedir ayuda a otras dependencias. Recién horas más tarde recibió algún tipo de asistencia. “Incluso le dijeron a mi hermana que no podían entrar ni bomberos ni policías durante todo el día”, agregó.

Riesgo estructural y pedido de ayuda urgente

Actualmente, la principal preocupación de la familia es el riesgo de derrumbe de las paredes, ya que el socavón no solo es profundo sino que se extiende por debajo de la estructura. “Me dijeron que no es tan profundo, pero sí importante porque va hacia los costados y pueden caerse las paredes”, advirtió.

Natalia señaló que necesita con urgencia desagotar el pozo y recibir asesoramiento técnico, ya que no sabe cómo proceder ni qué organismo debe intervenir. “Me dicen que vaya a Desarrollo Social, otros que no. Yo necesito empezar a solucionar esto ya”, expresó.

• LEER MÁS: alertaAlerta en barrio General Alvear: un socavón gigante "se tragó" la vereda y amenaza una casa

casa hundimiento piso
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