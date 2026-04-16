Uno Santa Fe | Santa Fe | SanCor

SanCor pidió su propia quiebra: deuda millonaria, caída productiva y conflicto con trabajadores

La histórica cooperativa láctea formalizó el pedido de quiebra tras reconocer su imposibilidad de afrontar deudas. Arrastra un fuerte pasivo, caída en la producción y meses de salarios impagos.

16 de abril 2026 · 09:11hs
SanCor Cooperativa

google

SanCor Cooperativa

La crisis de la cooperativa láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada alcanzó un punto crítico este miércoles, cuando la conducción de la firma presentó formalmente el pedido de quiebra, en medio de un escenario de insolvencia financiera y paralización productiva.

Según confirmaron fuentes del gobierno santafesino y de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, la presentación se realizó sobre el cierre de la jornada judicial, tras admitir la imposibilidad de cumplir con sus compromisos económicos.

Deuda millonaria y derrumbe productivo

La empresa arrastra un pasivo cercano a los 120 millones de dólares, con más de 1.500 acreedores, en el marco de un proceso concursal que ya evidenciaba una situación límite.

El deterioro también se refleja en su capacidad operativa: pasó de procesar 4 millones de litros diarios de leche en sus mejores años a menos de 500.000 litros en la actualidad, lo que evidencia un fuerte achicamiento estructural.

En ese proceso, la firma se desprendió de activos y marcas históricas, como Las Tres Niñas, transferida a Adecoagro, en un intento por generar liquidez.

Informes de la sindicatura y de la coadministradora judicial, Lucila Inés Prono, advierten que la empresa se encuentra en estado de cesación de pagos e insolvencia patrimonial generalizada. El pedido de quiebra será tratado en una asamblea extraordinaria convocada para el próximo 30 de abril en Sunchales.

Conflicto gremial y salarios adeudados

Desde el gremio Atilra cuestionaron con dureza la situación. Su secretario general, Héctor Ponce, calificó el proceso como el final de un “falso relato” de la administración.

El sindicato denunció que la cooperativa mantiene una deuda de ocho meses de salarios con sus trabajadores y dejó de realizar aportes vinculados a la salud, lo que profundiza el conflicto laboral.

Comunicado Atilra
El comunicado de Atilra

El comunicado de Atilra

La debacle de SanCor no es reciente. En los últimos años, la empresa atravesó múltiples intentos de reestructuración, incluyendo la apertura de un concurso preventivo de acreedores para evitar la quiebra.

Además, su situación financiera se agravó por el incremento sostenido de deudas y la pérdida de competitividad, en un contexto de crisis general del sector lácteo.

¿Fin o nuevo comienzo?

A pesar del escenario crítico, desde el gremio sostienen que la quiebra podría abrir una instancia de reconfiguración que permita la continuidad de la actividad bajo otra estructura.

Por el momento, la cooperativa —que aún mantiene tres plantas operativas en Córdoba— no emitió comunicaciones oficiales, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de una de las empresas más emblemáticas de la industria láctea argentina.

• LEER MÁS: Concurso de SanCor: la Justicia reconoció a más de 1.500 acreedores y expuso deudas millonarias en dólares y en pesos

SanCor quiebra deuda trabajadores
Noticias relacionadas
La comunidad educativa sancristobalense busca, de a poco, volver a la normalidad

Reabre la escuela del tiroteo en San Cristóbal: así será la vuelta a clases tras la tragedia

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

¿una conexion clandestina? investigan un intento de desviar cerveza del cervezoducto

¿Una conexión clandestina? Investigan un intento de desviar cerveza del cervezoducto

La costa de Santo Tomé con el río Salado sobrepasando la primera línea de defensa. Foto archivo UNO Santa Fe.

Fuertes lluvias en Santa Fe: desde el INA advierten por un repunte importante del río Salado ante "suelos saturados"

Lo último

Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

SanCor pidió su propia quiebra: deuda millonaria, caída productiva y conflicto con trabajadores

SanCor pidió su propia quiebra: deuda millonaria, caída productiva y conflicto con trabajadores

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Último Momento
Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

SanCor pidió su propia quiebra: deuda millonaria, caída productiva y conflicto con trabajadores

SanCor pidió su propia quiebra: deuda millonaria, caída productiva y conflicto con trabajadores

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Regresa el boxeo profesional al Roque Otrino del Club Colón

Regresa el boxeo profesional al Roque Otrino del Club Colón

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

Ovación
Regresa el boxeo profesional al Roque Otrino del Club Colón

Regresa el boxeo profesional al Roque Otrino del Club Colón

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newells

El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newell's

Colón empuja fuerte la campaña de socios: Es el momento

Colón empuja fuerte la campaña de socios: "Es el momento"

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos