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Detuvieron a una pareja por robar electrodomésticos e indumentaria en San José del Rincón

La denuncia en la Comisaría 14ª activó una investigación de la Fiscalía de Flagrancia del MPA que, con testimonios y cámaras, permitió identificar a una pareja acusada de robo. Tienen 23 y 38 años; lo sustraído fue recuperado y devuelto a la víctima.

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de abril 2026 · 11:00hs
Detuvieron a una pareja por robar electrodomésticos e indumentaria en San José del Rincón

Detuvieron a una pareja por robar electrodomésticos e indumentaria en San José del Rincón

En las últimas horas, en el marco de un operativo policial conjunto entre efectivos de la Comisaría 14° y del Comando Radioeléctrico de la Costa, en la ciudad de San José del Rincón, se realizó una requisa domiciliaria en una vivienda ubicada sobre calle San Martín. Como resultado, aprehendieron a una pareja, una mujer de 23 años y un hombre de 38, y secuestraron elementos incriminantes vinculados a un robo perpetrado en una casa de calle Los Lapachos al 1800 del mismo distrito.

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Los elementos robados y luego recuperados por la policia

Los elementos robados y luego recuperados por la policia

Posteriormente, por orden de la Justicia, los objetos recuperados fueron reconocidos por la víctima, quien los recibió bajo acta firmada.

Denuncia

Una denuncia realizada por una mujer de 41 años en la Comisaría 14° de San José del Rincón, junto con una investigación eficaz basada en testimonios de vecinos y el aporte de cámaras de videovigilancia, permitió a los efectivos de Orden Público y Cuerpos reunir indicios sobre la presunta identidad de una pareja señalada como autora de un robo en una vivienda de la zona.

De inmediato, se dio aviso a la Jefatura de la Unidad Regional I y a la Fiscalía de Flagrancia, que ordenó avanzar con el esclarecimiento del hecho.

Aprehendidos

Con la información recabada y con conocimiento de la Justicia, los efectivos se dirigieron a una vivienda de calle San Martín, donde aprehendieron a los dos principales investigados: una mujer identificada como L. A. R. (23) y un hombre R. D. Y. (38).

Durante la requisa, secuestraron tres televisores, un monitor, electrodomésticos, un frigobar, una freidora, medicamentos, ropa, calzado y otros elementos personales robados.

Delito imputado

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que ambos aprehendidos continúen detenidos, sean identificados y se les forme causa como presuntos autores del delito de robo.

• LEER MÁS: Revelan la identidad de la joven fallecida en el accidente de la Ruta 168

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