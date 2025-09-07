Uno Santa Fe | Santa Fe | autonomía municipal

Autonomía municipal en Santa Fe: las claves y cambios más importantes para las ciudades en la reforma constitucional

Uno de los cambios más relevantes en la reforma es que todas las localidades pasarán a ser consideradas municipios, eliminando la diferenciación con las comunas

7 de septiembre 2025 · 10:27hs
La reforma constitucional que avanza en Santa Fe introduce un cambio histórico en el diseño institucional de la provincia: el reconocimiento pleno de la autonomía municipal. Este principio establece que las ciudades tienen derecho a dictar su propia carta orgánica y administrar sus asuntos sin depender de normas impuestas por el Estado provincial.

El concejal de Unidos, Carlos Suárez, celebró la incorporación de este concepto en la reforma, al que calificó como “una excelente noticia” y un paso necesario para saldar “una deuda constitucional que Santa Fe mantenía desde hace décadas”. Para el edil, la autonomía “abre la puerta a que los municipios puedan dar un salto de calidad en su capacidad de gestión, planificación y toma de decisiones”.

Ley previa a la autonomía municipal

Hasta ahora, el funcionamiento de las localidades estaba regido por una ley orgánica provincial que imponía un esquema uniforme, limitando la capacidad de los gobiernos locales para definir sus propias estructuras administrativas.

“La autonomía no es un concepto abstracto: en la práctica significa que los municipios tendrán más herramientas y competencias para resolver los problemas de sus vecinos, sin depender de la burocracia provincial”, explicó Suárez.

Uno de los cambios más relevantes que introduce la reforma es que todas las localidades pasarán a ser consideradas municipios, eliminando la histórica diferenciación con las comunas. Aquellas que superen los 10.000 habitantes podrán, además, redactar su propia carta orgánica, un proceso que se realizará a través de convencionales elegidos por el voto popular y que debería coincidir con las próximas elecciones locales.

Suárez ejemplificó las ventajas prácticas del nuevo esquema. “Hoy, si el municipio necesita adquirir un terreno para construir una planta elevadora, debe pedir múltiples autorizaciones a la Provincia. Con la autonomía, si el Concejo declara la utilidad pública de un inmueble, la Municipalidad podrá avanzar de forma directa, con menos trabas y más rapidez”, señaló.

Nueva ley de coparticipación

La reforma también obliga a dictar una nueva ley de coparticipación que regule la distribución de fondos entre la Provincia y los municipios autónomos. Actualmente, la asignación se realiza por impuestos específicos, como patentes o inmobiliario. “La nueva ley debe garantizar que ningún municipio reciba menos recursos de los que percibe hoy”, aclaró Suárez, aunque reconoció que será “un debate complejo” que requerirá acuerdos políticos amplios.

Otro de los puntos centrales es la organización política. La reforma establece que todos los municipios elegirán autoridades cada cuatro años, con límites para la reelección de intendentes y concejales. Para Suárez, esta actualización normativa “acomoda la institucionalidad local a los desafíos del siglo XXI”.

Finalmente, el concejal advirtió que la autonomía también implica nuevas responsabilidades. “Los municipios deberán planificar su desarrollo, gestionar sus recursos con eficiencia y responder de manera directa a las necesidades de sus vecinos. Es un cambio profundo, que demandará mayor capacidad técnica, política y financiera de los gobiernos locales”, concluyó.

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para ir al Brigadier López

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Verstappen domina en Monza y gana el GP de Italia

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

El partido del morbo: Delfino frente a Colón, un regreso cargado de expectativas

Matías Tagliamonte, figura de Unión y una de las atajadas de agosto en la Liga Profesional

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional