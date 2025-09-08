Comienzo de semana en la ciudad de Santa Fe con un lunes gris y algunos rayos del sol asomando

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo algo nublado, frío y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 12º, y se espera que la máxima alcance los 19º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables a relativamente estables y se observa en la región una configuración de las masas de aire, la cual permite que las condiciones se mantengan oscilando entre estables y relativamente estables, con una jornada en donde debería predominar la nubosidad variable, con algunos mejoramientos temporales y con las temperaturas presentando una tendencia en gradual ascenso, sobre todo de las mínimas . La probabilidad de lluvias débiles y dispersas se mantiene muy baja .

Martes con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 8º y suave ascenso de las máximas, 22º. Vientos leves del sector sur/suroeste, cambiando a leves del este/noreste e incrementando su intensidad a lo largo del día.

En tanto el miércoles se espera una jornada con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en ascenso: mínima 12º y máxima 25º. Vientos moderados a regulares del sector nor/noreste, cambiando a leves o moderados del sur.

Por último, jueves con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso: mínima 10º y máxima 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, rotando al sureste y disminuyendo su intensidad a lo largo del día.

