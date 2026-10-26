Uno Santa Fe | Santa Fe | autopista

Autopista Santa Fe-Rosario: la Provincia pone en marcha la segunda etapa de obras del tercer carril

La Provincia firmará este lunes el inicio de una obra de 17,5 kilómetros entre San Lorenzo Centro y el empalme con el Desvío Timbúes, continuidad del primer tramo inaugurado ya este año. La inversión asciende a 70.000 millones de pesos.

26 de octubre 2026 · 08:05hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Autopista Santa Fe-Rosario: la Provincia pone en marcha la segunda etapa de obras del tercer carril

gentileza

Autopista Santa Fe-Rosario: la Provincia pone en marcha la segunda etapa de obras del tercer carril

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezará este lunes el acto en el que se firmará el contrato para iniciar la segunda etapa del tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario. La actividad será a las 9.30 en la estación de servicio YPF ubicada en el kilómetro 28, con la participación de autoridades provinciales y representantes de la empresa contratista Luis Losi S.A.

La obra sumará 17,5 kilómetros al corredor, desde el acceso a San Lorenzo Centro -donde finalizó el primer tramo, también realizado por la gestión del gobernador Pullaro- hasta el empalme con el Desvío Timbúes. Así, el carril adicional se extenderá hacia el circuito que conecta con los puertos del sur santafesino.

LEER MÁS: Analizan construir un tercer carril en la autopista entre Santa Fe y el aeropuerto de Sauce Viejo

Autopista y producción

“Esta autopista mueve la producción de todo el país y hoy necesita más capacidad. Con esta firma, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro da un paso más para que los camiones y los vecinos circulen con más seguridad”, señaló el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

La primera etapa, de 16,5 kilómetros desde la avenida de Circunvalación de Rosario, fue inaugurada el 23 de febrero. Para esta nueva fase, los trabajos comenzarán desde Timbúes y avanzarán hacia el sur. Desde la Dirección Provincial de Vialidad se explicó que la planificación por tramos busca sostener la circulación y reducir las interrupciones en uno de los corredores con mayor tránsito de la provincia.

La licitación nacional e internacional recibió nueve ofertas y se abrió el 26 de febrero en Rosario. La adjudicación fue formalizada el 30 de junio. Luis Losi S.A. ejecutará los trabajos por un monto de 70.000 millones de pesos, a valores de enero de 2026. El financiamiento combina recursos provinciales con un préstamo de la CAF por 150 millones de dólares.

autopista tercer carril Santa Fe Rosario
Noticias relacionadas
Cefalea cervicogénica

Cuando el dolor de cuello se convierte en dolor de cabeza: qué es la cefalea cervicogénica

Ola de robos de flexibles de gas en Santa Fe: alertan por un mercado ilegal de cobre que genera peligro en los barrios

Ola de robos de flexibles de gas en Santa Fe: alertan por un mercado ilegal de cobre que genera peligro en los barrios

Piden declarar la emergencia por violencia de género en Santa Fe tras reportarse 43 femicidios y 74 intentos en el año

Piden declarar la emergencia por violencia de género en Santa Fe tras reportarse 43 femicidios y 74 intentos en el año

Vélez Sarsfield y Alem amanecieron repletos de basura: vecinos denuncian presencia de trapitos y limpiavidrios

Vélez Sarsfield y Alem amanecieron repletos de basura: vecinos denuncian presencia de trapitos y limpiavidrios

Lo último

Defensores de Belgrano busca la salvación ante San Miguel antes de visitar a Colón

Defensores de Belgrano busca la salvación ante San Miguel antes de visitar a Colón

Colón empieza a mirar el Reducido: cómo cambiarían sus rivales según su posición final

Colón empieza a mirar el Reducido: cómo cambiarían sus rivales según su posición final

El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

Último Momento
Defensores de Belgrano busca la salvación ante San Miguel antes de visitar a Colón

Defensores de Belgrano busca la salvación ante San Miguel antes de visitar a Colón

Colón empieza a mirar el Reducido: cómo cambiarían sus rivales según su posición final

Colón empieza a mirar el Reducido: cómo cambiarían sus rivales según su posición final

El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

Cuando el dolor de cuello se convierte en dolor de cabeza: qué es la cefalea cervicogénica

Cuando el dolor de cuello se convierte en dolor de cabeza: qué es la cefalea cervicogénica

Ola de robos de flexibles de gas en Santa Fe: alertan por un mercado ilegal de cobre que genera peligro en los barrios

Ola de robos de flexibles de gas en Santa Fe: alertan por un mercado ilegal de cobre que genera peligro en los barrios

Ovación
El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

Colón va por el tercer puesto: qué necesita para escalar en la última fecha de la Primera Nacional

Colón va por el tercer puesto: qué necesita para escalar en la última fecha de la Primera Nacional

Villa Dora se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Villa Dora se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Lionel Messi va por su noveno Balón de Oro: quiénes son los grandes candidatos

Lionel Messi va por su noveno Balón de Oro: quiénes son los grandes candidatos

Defensores de Belgrano busca la salvación ante San Miguel antes de visitar a Colón

Defensores de Belgrano busca la salvación ante San Miguel antes de visitar a Colón

Policiales
Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula