El auge de los autos eléctricos chinos en Santa Fe: las ventas baten récords, pero aún faltan estaciones de recarga

Durante el primer semestre se patentaron 2.531 vehículos eléctricos e híbridos en la provincia, superando ampliamente los registros de años anteriores . Sin embargo, desde la Cámara Empresaria de Comercio del Automotor advirtieron que la falta de infraestructura de carga en la ciudad de Santa Fe sigue siendo una de las principales trabas para acelerar la expansión de la electromovilidad.

Infraestructura ausente: la ciudad de Santa Fe aún carece de estaciones públicas de carga eléctrica, un obstáculo clave para la expansión.

La movilidad eléctrica y los vehículos híbridos atraviesan un crecimiento sostenido en Santa Fe . Según datos de la Administración Provincial de Impuestos (API), durante el primer semestre de 2026 se patentaron 2.531 vehículos eléctricos e híbridos , cifra que ya supera ampliamente los 1.750 registrados durante todo 2025 y deja en evidencia un cambio de tendencia en el mercado automotor.

Sin embargo, mientras las ventas baten récords, la infraestructura para abastecer a estos vehículos todavía presenta importantes falencias. En la ciudad de Santa Fe aún no existen estaciones públicas de carga eléctrica, una situación que preocupa al sector y que consideran clave para consolidar el crecimiento de esta tecnología.

"Falta un poco más de estructura"

El presidente de la Cámara Empresaria de Comercio del Automotor de Santa Fe, Marcelo Mehsen, explicó que la mayor parte del crecimiento corresponde a los vehículos híbridos, ya que ofrecen mayor autonomía y no dependen exclusivamente de puntos de recarga.

"La venta de a poco fue creciendo de los autos híbridos y eléctricos, sobre todo los híbridos. Hoy representan alrededor del 1,5% del mercado de cero kilómetro, pero la tendencia es muy buena y los últimos meses aumentaron considerablemente las ventas", sostuvo en diálogo con el programa Mañana UNO.

El dirigente consideró que el gran desafío sigue siendo el desarrollo de infraestructura. "Nos parece que la parte del auto eléctrico todavía necesita un poco más de estructura en el país para comercializar mayores volúmenes", afirmó.

La estación de servicios YPF de avenida Eva Perón y Donado cuenta con una estación de carga de autos eléctricos. Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Santa Fe sigue sin estaciones públicas

Uno de los principales obstáculos para quienes evalúan adquirir un vehículo totalmente eléctrico es la escasez de puntos de carga. Consultado sobre la situación local, Mehsen indicó que la ciudad de Santa Fe todavía no cuenta con estaciones públicas para abastecer este tipo de vehículos.

"Tengo entendido que en la ciudad de Santa Fe todavía no hay terminales de carga. Los primeros que iban a comenzar eran los de YPF, sobre la autopista Santa Fe-Rosario, en estaciones que actualmente están siendo modernizadas", señaló.

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La diferencia con otras ciudades de la provincia es notoria. En Rosario funcionan entre siete y nueve estaciones y puntos públicos o semipúblicos de carga eléctrica, distribuidos entre estaciones de servicio YPF, concesionarios y centros comerciales. Aun así, la infraestructura continúa siendo reducida si se la compara con las 85 estaciones de servicio que comercializan combustibles líquidos en esa ciudad.

La estación de servicios YPF de avenida Eva Perón y Donado cuenta con una estación de carga de autos eléctricos. Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Mientras tanto, quienes poseen un vehículo eléctrico en la capital provincial dependen casi exclusivamente de la carga domiciliaria.

"El auto eléctrico viene con un cargador sencillo para hacer una carga lenta en el hogar. También existen cargadores rápidos, con mayores protecciones eléctricas, que pueden instalarse en las viviendas", explicó.

El híbrido gana terreno

El referente del sector destacó que la diferencia entre ambas tecnologías explica buena parte del comportamiento del mercado.

Mientras el vehículo híbrido combina un motor eléctrico con otro de combustión y puede continuar circulando sin necesidad de detenerse para cargar baterías, el eléctrico requiere obligatoriamente una estación o un punto de carga.

"Hay híbridos que ni siquiera son enchufables porque recuperan energía durante la marcha. Eso les da una independencia que hoy el vehículo eléctrico todavía no tiene", explicó.

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Beneficios impositivos y competencia china

El crecimiento también está impulsado por incentivos fiscales. En Santa Fe, los vehículos eléctricos e híbridos cuentan con exenciones en el pago de la patente, beneficio que, según Mehsen, resulta atractivo para quienes analizan cambiar de vehículo.

A eso se suma el desembarco de nuevas marcas asiáticas, especialmente chinas, que comenzaron a competir con una amplia oferta de vehículos electrificados.

"Los autos chinos están trayendo muy buena tecnología y además tienen costos de consumo muy bajos. También influye que hoy ingresan con menores impuestos, lo que los hace más competitivos", sostuvo.

Un mercado con proyección

Desde la Cámara Empresaria consideran que el crecimiento continuará en los próximos años, aunque remarcan que será indispensable acompañarlo con inversiones en infraestructura, disponibilidad de repuestos y mayor desarrollo de servicios técnicos especializados.

"Si esta tendencia alcista se mantiene, en dos o tres años vamos a tener un mercado mucho más grande de autos eléctricos e híbridos. Eso también va a generar más talleres oficiales, mayor disponibilidad de repuestos y una red de servicios mucho más desarrollada", concluyó Mehsen.