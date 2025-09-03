Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Avanza la entrega de patentes para vehículos nuevos en Santa Fe, aunque siguen los retrasos en duplicados

Los autos 0 km ya pueden inscribirse con chapas patentes en la mayoría de los registros de Santa Fe. Aún resta resolver la reposición por pérdida o extravío.

3 de septiembre 2025 · 09:43hs
Los autos 0 km ya pueden inscribirse con chapas patentes en la mayoría de los registros de Santa Fe. Aún resta resolver la reposición por pérdida o extravío.

gentileza

Los autos 0 km ya pueden inscribirse con chapas patentes en la mayoría de los registros de Santa Fe. Aún resta resolver la reposición por pérdida o extravío.

El presidente del Colegio de Mandatarios de Santa Fe, Juan Carlos Malocu, confirmó que las patentes de vehículos 0 km comenzaron nuevamente a entregarse en los registros del automotor, tras meses de demoras y reclamos por la falta de stock.

En diálogo con el programa De 10 que se emite por LT10, Malocu señaló que “las patentes están llegando. Por lo menos no seguimos sumando día a día el papelito, porque ya los autos que se inscriben van recibiendo su chapa”.

El referente aclaró que el proceso llevará un tiempo en normalizarse, ya que depende de la logística y de los turnos que los titulares de vehículos deben solicitar en los registros para retirar las chapas.

0 km con chapa, reposiciones aún en espera

Según Malocu, la entrega se concentra principalmente en los vehículos 0 km inscriptos recientemente y en aquellos que habían quedado pendientes durante 2023 y principios de 2024.

En cambio, la reposición de chapas por pérdida o extravío todavía no se encuentra plenamente resuelta: “Eso por ahora no lo estamos viendo, porque requiere otra logística: se debe reimprimir un número que ya estaba asignado”, explicó.

Cambio en la impresión de las patentes

El titular del Colegio de Mandatarios también advirtió que la demora se originó tras el traspaso de la fabricación de chapas patentes de la Casa de la Moneda a una empresa privada. “Incluso hay denuncias de que las nuevas chapas no tendrían los mismos sistemas de seguridad que las anteriores”, apuntó.

“Nunca pasó algo así”

Malocu, con más de 30 años de experiencia en el rubro, aseguró que esta crisis no tiene antecedentes: “Ni siquiera en el recambio de 1994-95, cuando pasamos de las chapas provinciales a las alfanuméricas, hubo faltantes. Nunca un vehículo quedó sin dominio”.

Para el dirigente, la situación se enmarca en una discusión mayor sobre el futuro de los registros automotores: “Parece que lo que se busca es mostrar que el sistema no funciona para avanzar hacia una privatización completa. Esto genera más inseguridad jurídica y complica tanto a propietarios como a mandatarios”, advirtió.

• LEER MÁS: En Santa Fe circulan no menos de 200 mil vehículos sin patente

Santa Fe patentes 0 km
Noticias relacionadas
Las elecciones se llevarán a cabo en octubre ara renovar de manera parcial el congreso. Así será la boleta usada en Santa Fe 

Comenzó la campaña electoral en Santa Fe: qué se vota en las elecciones legislativas de octubre

Alerta del Ipec. Se desplomó un 11,1% la demanda de servicios públicos en mayo en Santa Fe.

Fuerte caída en la demanda de servicios públicos: el consumo retrocedió 11,1% en Santa Fe

La mascota Teté estará en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Santa Fe

Todo sobre Teté, la mascota oficial de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 en Santa Fe

El jurado popular declaró culpable a Iván Carrizo por el crimen de Lautaro Lato Leandro.  

La hermana de "Lato" tras la condena al asesino: "El dolor es irreparable, pero hoy sentimos un poco de paz"

Lo último

Todo sobre Teté, la mascota oficial de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 en Santa Fe

Todo sobre Teté, la mascota oficial de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 en Santa Fe

La hermana de Lato tras la condena al asesino: El dolor es irreparable, pero hoy sentimos un poco de paz

La hermana de "Lato" tras la condena al asesino: "El dolor es irreparable, pero hoy sentimos un poco de paz"

Lo bueno y lo malo que implica para Unión el parate por Eliminatorias

Lo bueno y lo malo que implica para Unión el parate por Eliminatorias

Último Momento
Todo sobre Teté, la mascota oficial de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 en Santa Fe

Todo sobre Teté, la mascota oficial de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 en Santa Fe

La hermana de Lato tras la condena al asesino: El dolor es irreparable, pero hoy sentimos un poco de paz

La hermana de "Lato" tras la condena al asesino: "El dolor es irreparable, pero hoy sentimos un poco de paz"

Lo bueno y lo malo que implica para Unión el parate por Eliminatorias

Lo bueno y lo malo que implica para Unión el parate por Eliminatorias

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

Ovación
Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

Sinner quiere seguir con su paso arrasador para meterse en las semifinales del US Open

Sinner quiere seguir con su paso arrasador para meterse en las semifinales del US Open

Novak Djokovic se impuso ante Taylor Fritz y es semifinalista del US Open

Novak Djokovic se impuso ante Taylor Fritz y es semifinalista del US Open

Lionel Messi fue a ver Rocky, la obra de su gran amigo Nicolás Vázquez

Lionel Messi fue a ver Rocky, la obra de su gran amigo Nicolás Vázquez

Policiales
Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional