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Feria del Libro en Santa Fe: más de 60.000 personas visitaron la 32ª edición, con récord de asistencia y expositores

Con gran éxito finalizó una nueva edición de la Feria del Libro Santa Fe. Más de 70 stands y una amplia variedad de propuestas y actividades, desarrolladas durante cinco jornadas, colmaron las salas y auditorios de la Estación Belgrano, con una convocatoria que superó las 60.000 visitas.

30 de agosto 2026 · 22:54hs
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Feria del Libro en Santa Fe: más de 60.000 personas visitaron la 32ª edición

Feria del Libro en Santa Fe: más de 60.000 personas visitaron la 32ª edición, con récord de asistencia y expositores
Feria del Libro en Santa Fe: más de 60.000 personas visitaron la 32ª edición

Feria del Libro en Santa Fe: más de 60.000 personas visitaron la 32ª edición, con récord de asistencia y expositores

Este domingo 30 de agosto, en la Estación Belgrano, se realizó la última jornada de la 32° Feria del Libro, bajo el lema “Ciudad de libros”. Con una convocatoria que superó las expectativas, finalizó una nueva edición de este evento que, año tras año, ofrece un amplio abanico de actividades en torno a proyectos editoriales de la ciudad, la provincia y otras regiones del país.

Con una programación que amplió su alcance y sus propuestas, editoriales, librerías y autores ofrecieron una variada agenda de presentaciones, exposiciones y conversatorios que colmaron las salas y auditorios durante las cinco jornadas.

Feria del Libro en Santa Fe: más de 60 mil personas visitaron la 32ª edición, con récord de asistencia y expositores

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LEER MÁS: Con más de 70 stands, abrió sus puertas la XXXII Feria del Libro en la Estación Belgrano

Organizada conjuntamente por el Ministerio de Cultura de la Provincia, la Municipalidad de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral, junto a Ediciones UNL y con el acompañamiento de la Editorial de la Universidad Católica de Santa Fe, la feria reunió en esta edición 2026 a representantes de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Uruguay. De este modo, se consolidó como un espacio de encuentro para autores y comunidades literarias de distintas procedencias.

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Una propuesta variada y amplia

La edición 2026 incorporó una nueva distribución de los espacios, que mejoró la circulación y permitió ampliar tanto la cantidad de stands como la capacidad de las salas y auditorios. De esta manera, la feria contó con más de 70 stands y 90 actividades, lo que representó un 30 por ciento más que en la edición anterior.

La charla de apertura, “Entre experiencia e imaginación”, estuvo a cargo de Marilyn Contardi. La poeta y cineasta santafesina explicó que “la experiencia y la imaginación son los dos extremos entre los que se juega la escritura. Cada persona escribe a partir de su experiencia y también de la imaginación, que siempre está en marcha y trabaja”.

Récord de expositores

Asimismo, esta edición contó con el XX Argentino de Literatura de la Universidad Nacional del Litoral, lo que sumó variedad y amplitud a la programación. Además, los stands de cada una de las instituciones organizadoras ofrecieron ediciones propias, talleres y actividades destinadas a todas las edades.

Por otra parte, muchas de las actividades vinculadas con la programación se extendieron a otras sedes de la ciudad, entre ellas la Casa de la Cultura, la Sala Mercado Editorial de la Municipalidad de Santa Fe y el Museo de Arte Contemporáneo de la UNL.

En tanto, el Programa Feriar, dependiente del Ministerio de Cultura, reafirmó su compromiso con las industrias culturales y presentó siete títulos editados y coeditados durante este año. Las obras son resultado del trabajo sostenido del sello provincial Ediciones Santafesinas y de alianzas de coedición con editoriales universitarias de prestigio nacional.

Feria del Libro propuesta Santa Fe récord
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