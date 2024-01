Bajó el precio de pollo en la ciudad por la caída del consumo

Desde el sector aseguran que optaron por bajar los costos y no perder la mercadería. El cajón de pollo cuesta entre $2.000 a $3.000 menos después de las fiestas

El precio de los alimentos vienen en alza desde hace varias semanas y los aumentos no se detienen. Sin embargo, ante lo que consideran un «exceso» los consumidores deciden no comprar para no favorecer más subas. En el caso del pollo la baja en el consumo fue positiva, ya que desde el sector optaron por bajar los precios antes que perder mercadería.