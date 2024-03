Barrio Cabal: la Policía Ecológica halló seis terneros Holando-Argentino en la parte trasera de un vehículo

Los terneros quedaron a resguardo de un tercero. El sujeto fue multado con infracción pero no fue detenido al no constatarse un delito.

policia terneros robados.jpg Terneros hallados en la parte trasera de un vehículo.

Quien tenía los terneros no fue detenido

Al momento que los policías consultaron por la procedencia de los mismos el sujeto indicó que los había comprado a bajo costo a un individuo identificado como M.M., dueño de un campo de la ciudad de Gálvez, para su posterior venta. Además sostuvo que su primo le prestaría el vehículo con el fin de que este oficie de remisero para el traslado desde la Ciudad de Gálvez a Santa Fe Capital

Posterior a eso el individuo es consultado sobre documentación de transporte, como así también de los animales que acrediten su propiedad, a lo que respondió que no poseía dichos documentos.

Seguidamente el jefe policial decide notificar al individuo mencionado por infracción ante no tener documentación que certifique la tenencia de los animales, además de que éstos permanezcan bajo custodia de un tercero. Se constató via legal que la situación no constituía un delito. A posterior se hace presente el Sr. Joel Giménez, quien manifiesta poseer un terreno de grandes dimensiones para el cuidado de los mismo. El expropietario de los animales manifestó que dichos terneros habrían sido obsequiados.