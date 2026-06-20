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Barrio El Pozo tendrá una jornada municipal con servicios para los vecinos

Este sábado, en la Plaza Central de barrio El Pozo, la Municipalidad de Santa Fe dispondrá de dispositivos móviles del Imusa, EcoCanje y la Oficina de Empleo

20 de junio 2026 · 09:45hs
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Barrio El Pozo tendrá una jornada municipal con servicios para los vecinos

Barrio El Pozo tendrá una jornada municipal con servicios para los vecinos

Con el objetivo de brindar atenciones descentralizadas, la Municipalidad de Santa Fe dispondrá este sábado 20 de tres dispositivos en uno de los espacios públicos de barrio El Pozo. Las atenciones se brindarán desde las 14.30 hasta las 17.30 en la Plaza Central, ubicada en calle Luis Jiménez de Asúa al 4200, en la intersección con calle Julio Cortázar.

Esta propuesta tiene como objetivo acercar servicios, asesoramiento y gestiones administrativas, consultas y acompañamiento en distintos programas municipales, evitando así traslados innecesarios y fortaleciendo el vínculo entre el Estado, las instituciones vecinales y la comunidad.

Los Operativos Móviles son una herramienta de descentralización y proximidad, que se traslada regularmente por toda la ciudad con el objetivo de llegar al territorio y brindar mayor accesibilidad al vecino. Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso de construir una ciudad más integrada, con servicios accesibles y cercanos, consolidando una gestión que escucha, acompaña y responde a las necesidades de cada comunidad.

Vacunación, EcoCanje, y Programa Empleo en barrio El Pozo

El Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) estará presente con un stand de vacunación y desparasitación para perros y gatos de más de 3 meses. Cabe destacar que los perros deberán estar con collar y correa, y los gatos en jaula transportadora o mochila.

Además, habrá un dispositivo de EcoCanje donde los vecinos podrán llevar residuos secos como papel, cartón, plásticos, latas, vidrios y telgopor, y se lleven un obsequio a cambio. De esta forma el municipio sigue fortaleciendo el Compromiso por una Santa Fe + Limpia que tiene como objetivo poner en valor el trabajo de los recolectores urbanos, continuar con la campaña Separado No es Basura y promover la educación ambiental.

Por último, habrá un puesto de asesoramiento y recepción de CV a cargo del Programa Empleo del municipio.

Barrio El Pozo Santa Fe Municipalidad Imusa
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