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Incendio fatal en Bº Schneider: la pericia determinó cómo se originó el fuego que le costó la vida a un niño de 4 años

El informe pericial incorporado a la causa determinó que el incendio registrado en una viviendas ubicada sobre calle Regis Martínez al 3700 tuvo un origen accidental. La conclusión representa una de las principales pruebas con las que cuenta la Fiscalía para reconstruir cómo ocurrió la tragedia en la que murió un menor de edad.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

6 de agosto 2026 · 17:09hs
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Incendio fatal: la pericia determinó que el fuego en una vivienda del barrio Schneider fue accidental.

Incendio fatal: la pericia determinó que el fuego en una vivienda del barrio Schneider fue accidental.

La investigación por el incendio fatal ocurrido el pasado 27 de julio en barrio Schneider dio un paso clave con la incorporación del informe pericial que determinó el origen del fuego. Según confirmaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), las pericias establecieron que el foco ígneo fue accidental y descartaron, por el momento, que se haya tratado de un hecho intencional.

La medida había sido ordenada por el fiscal Gonzalo Iglesias, quien encabeza la investigación, junto con la autopsia practicada al niño fallecido, con el objetivo de esclarecer cómo se inició el incendio y reconstruir la mecánica del hecho.

La conclusión de los especialistas constituye uno de los elementos probatorios más relevantes incorporados hasta el momento al expediente y permitirá orientar los próximos pasos de la investigación judicial.

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La tragedia

El incendio ocurrió durante la mañana del lunes 27 de julio en una vivienda ubicada sobre calle Regis Martínez al 3700, en barrio Schneider de la ciudad de Santa Fe.

Al momento del siniestro, dos hermanos, de 4 y 11 años, se encontraban solos dentro del inmueble. Vecinos del sector lograron rescatar al mayor, de 11 años, mientras que el más pequeño quedó atrapado entre las llamas y falleció en el interior de la vivienda.

Tras el dramático episodio, personal policial, bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar, mientras la Fiscalía ordenó las primeras medidas investigativas para determinar las causas del incendio.

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El hermano fue dado de alta

En paralelo al avance de la causa judicial, el hermano de la víctima, de 11 años, recibió el alta médica el pasado 1 de agosto del Hospital de Niños Orlando Alassia, donde permanecía internado desde el día del incendio.

El menor había sido trasladado al centro de salud luego de ser rescatado por vecinos que ingresaron a la vivienda para ponerlo a salvo durante el siniestro.

Con el resultado de la pericia ya incorporado al expediente, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para completar la reconstrucción de los hechos y determinar si existieron otras circunstancias que hayan incidido en el desenlace de la tragedia.

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