La empresa realizó tareas de reparación en la esquina de 12 de Octubre y La Pampa para solucionar una pérdida en la red de distribución de agua potable. Antes, hicieron llegar un camión cisterna para abastecer a los vecinos.

Barrio Yapeyú. Tras ocho días sin agua, ASSA reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Cuando se cumplían este miércoles ocho días sin agua para algunos vecinos de barrio Yapeyú , principalmente los ubicados en la zona entre las calles 12 de octubre y José Reinares, Aguas Santafesinas (Assa) realizó la reparación de una pérdida de la red de distribución de agua potable que se escurría dentro de un desagüe pluvial y el servició volvió a la zona.

Concretamente, los trabajos se realizaron sobre calle 12 de Octubre y La Pampa, en la misma zona donde la empresa se encuentra realizando una obra para la mejora del servicio en la zona.

Problemas

Los problemas habían comenzado el miércoles pasado, cuando vecinos notaron falta de presión o directamente la falta de funcionamiento del servicio de agua en sus hogares durante casi todo el día. Normalmente, los cortes se extendían desde las 6 a las 1.30 del día siguiente.

Tras la exposición del reclamo, la empresa hizo llegar este miércoles al barrio camiones cisterna para abastecer a los vecinos y sobrellevar la faltante. Horas después, comunicaron la resolución del inconveniente.

Asimismo, vecinos del barrio confirmaron que ya notan la vuelta del servicio de agua en sus hogares.