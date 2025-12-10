Uno Santa Fe | Santa Fe | barrio Yapeyú

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

La empresa realizó tareas de reparación en la esquina de 12 de Octubre y La Pampa para solucionar una pérdida en la red de distribución de agua potable. Antes, hicieron llegar un camión cisterna para abastecer a los vecinos.

10 de diciembre 2025 · 19:42hs
Barrio Yapeyú. Tras ocho días sin agua

Barrio Yapeyú. Tras ocho días sin agua, ASSA reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Cuando se cumplían este miércoles ocho días sin agua para algunos vecinos de barrio Yapeyú, principalmente los ubicados en la zona entre las calles 12 de octubre y José Reinares, Aguas Santafesinas (Assa) realizó la reparación de una pérdida de la red de distribución de agua potable que se escurría dentro de un desagüe pluvial y el servició volvió a la zona.

Concretamente, los trabajos se realizaron sobre calle 12 de Octubre y La Pampa, en la misma zona donde la empresa se encuentra realizando una obra para la mejora del servicio en la zona.

LEER MÁS: Desesperación en barrio Yapeyú por la falta de agua: vecinos denuncian baja presión y cortes

Problemas

Los problemas habían comenzado el miércoles pasado, cuando vecinos notaron falta de presión o directamente la falta de funcionamiento del servicio de agua en sus hogares durante casi todo el día. Normalmente, los cortes se extendían desde las 6 a las 1.30 del día siguiente.

Tras la exposición del reclamo, la empresa hizo llegar este miércoles al barrio camiones cisterna para abastecer a los vecinos y sobrellevar la faltante. Horas después, comunicaron la resolución del inconveniente.

Asimismo, vecinos del barrio confirmaron que ya notan la vuelta del servicio de agua en sus hogares.

barrio Yapeyú agua Assa servicio problemas
Noticias relacionadas
Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río. Preocupa la poca formación de navegantes

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

El lugar que ocupa Santa Fe en el ranking de mejores ciudades de la UBA

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

Los salones de eventos en Santa Fe, entre la espada y la pared por SADAIC tras el decreto nacional

Los salones de eventos en Santa Fe, entre la espada y la pared por SADAIC tras el decreto nacional

despedidas, colaciones y fiestas: la gastronomia santafesina ve en diciembre la oportunidad de reactivarse

Despedidas, colaciones y fiestas: la gastronomía santafesina ve en diciembre la oportunidad de reactivarse

Lo último

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: Habrá una cantidad importante de dársenas

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Último Momento
Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: Habrá una cantidad importante de dársenas

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

Ovación
El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: Quiero llevar al club al lugar que merece

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles