El tiempo en Santa Fe: fresco este miércoles y calor de hasta 32° antes de posibles lluvias

La mañana comenzó con 9,5°, pero las máximas irán en aumento. El viernes se esperan 31° y el sábado 32°, con baja probabilidad de precipitaciones

El comienzo de este miércoles e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, fresca y con una temperatura de 9.5º, una sensación térmica de 7.8º a las 7.30 de la mañana y una m áxima prevista de 21° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que si bien las condiciones se mantienen estables, la configuración de las masas de aire actuantes en la región buscan inestabilizarse levemente de forma lenta y gradual. Esta situación genera que con corrientes frías actuando en altura y aportes de aire cálido en superficie, principalmente desde el norte del continente, comencemos a observar jornadas que presentan mayor presencia de nubosidad durante las mismas, además de mantener una tendencia en ascenso gradual de las temperaturas , la cual acompañaría el proceso de leve inestabilización . A priori no se deberían esperar eventos de lluvias hasta por lo menos últimas horas del sábado o el domingo .

Jueves con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables a relativamente estables, con tendencia a perder estabilidad. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 11º y máxima 26º. Vientos moderados predominando del sector norte, rotando al noreste por momentos.

En tanto para el viernes se espera una jornada con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 15º y máxima 31º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

Por último, sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche y la noche con condiciones a algo inestables a relativamente estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 18º y poco cambio de las máximas, 32º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/sureste e incrementando su intensidad hacia la tarde/noche y la noche.

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