Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 17 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

17 de septiembre 2025 · 07:05hs
UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, mantenimiento y mantenimiento en media tensión, interrumpirá el servicio este miércoles 17 septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ DEL RINCÓN y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 9 a 11 en la zona de: Pedro Ferré, Agustín Delgado, Necochea y Pedro Vittori

SANTO TOMÉ

• 13 a 14 en la zona de: avenida 7 de marzo, Chile, Iriondo y Saavedra

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: San Martín , Los Ceibos, Bonsembiante y Santa Rosa

ARROYO LEYES

• 10 a 13 en la zona de: RP1 desde calle 6 hasta calle 58 hacia ambos lados de la ruta

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón Arroyo Leyes
