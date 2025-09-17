Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 17 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por despeje de electroductos, mantenimiento y mantenimiento en media tensión, i nterrumpirá el servicio este miércoles 17 septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ DEL RINCÓN y ARROYO LEYES

• 9 a 11 en la zona de: Pedro Ferré, Agustín Delgado, Necochea y Pedro Vittori

SANTO TOMÉ

• 13 a 14 en la zona de: avenida 7 de marzo, Chile, Iriondo y Saavedra

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 12 en la zona de: San Martín , Los Ceibos, Bonsembiante y Santa Rosa

ARROYO LEYES

• 10 a 13 en la zona de: RP1 desde calle 6 hasta calle 58 hacia ambos lados de la ruta

