Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

En total, son nueve espacios dispuestos en distintos puntos de la capital provincial que se podrán disfrutar desde el sábado y hasta el 31 de marzo

La Municipalidad extenderá la temporada de verano y, desde este sábado 8 de noviembre hasta el 31 de marzo de 2026 , los santafesinos y turistas que visiten la ciudad podrán disfrutar de seis espacios habilitados para solarium: espigones 1 y 2 de la Costanera Oeste, Playa Grande, Playa Sur, Paseo de la Laguna y Playa de los Aliso; además de los natatorios de los parques del Sur y Juan de Garay y la Playa Este como única zona de baño seguro . Los nueve espacios estarán abiertos al público desde las 10 hasta las 20.

Durante los últimos meses, personal municipal de la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente trabajó para lograr el acondicionamiento y mantenimiento de los espacios públicos, playas, sectores de recreación y el entorno, destinados a la temporada estival 2025-2026. Allí se realizaron movimientos y limpieza de la arena, despeje de vegetación, recuperación de veredas y trabajos de pintura.

Las acciones comprendieron todo el sector oeste de la costanera, desde el Puente Colgante hasta el Monumento a José Artigas y del lado este, desde la rotonda de la Mujer hasta el extremo norte, donde está la gruta de la Virgen del Cerro, incluido el Paseo de la Laguna. Entre otras acciones, se puede mencionar que se acondicionó el sector de arena ubicado entre el Espigón II y el Code, con motoniveladoras, retropalas, y tractores con arados de discos y rastras.

Particularmente, en la zona del Espigón 1 de la Costanera Oeste se colocaron 20 sombrillas, confeccionadas por miembros de la cooperativa La Roseña, se pusieron en condiciones las luces del espigón, las ubicadas en la vereda Oeste la zona, y las farolas bajas. También se instalaron 4 módulos de 2 duchas cada uno, mobiliario deportivo confeccionado por la dirección de Construcciones, y se demarcaron canchas para la práctica de fútbol y vóley.

En tanto, se llevaron adelante tareas de pintura en los muros y reparaciones en las veredas de la Costanera Oeste, en el sector delimitado entre el Faro y el Puente Colgante. Además se hicieron reparaciones en grietas y fisuras, masillado y repaso de pintura de las letras corpóreas de la ciudad.

Por otra parte, también se dispondrán cuadrillas que garantizarán las asistencias de higiene en los espacios mencionados, como también en la Costanera Oeste, el bajo Oroño y Paseo del Pescador.

Grandes Parques

Siguiendo con las tareas de acondicionamiento de estos lugares por decisión del intendente Juan Pablo Poletti, en el Parque Sur se descargaron 1.380 toneladas de arena en el entorno de los piletones, como también en las playas de ambas cabeceras del lago, donde además se realizaron tareas de limpieza.

Por otra parte, se llevaron a cabo tareas de acondicionamiento, puesta a punto y pintura de los piletones, reparación y reemplazo de las bombas. Además, sobre la cabecera sur del parque se ubica la zona gastronómica, con servicios sanitarios. Por último, se pusieron en funcionamiento los 4 bebederos del espacio verde. En paralelo, se realizaron tareas de mantenimiento de las luminarias existentes.

En tanto, en el Parque Juan de Garay también se efectuaron tareas integrales para poner en condiciones los piletones y su entorno. Además, se pusieron en condiciones los sanitarios existentes y se instalaron baños químicos para reforzar los servicios.

Movilidad y Mantenimiento Vial

Desde las direcciones de estas áreas se realizaron distintas tareas para mejorar también los entornos de las distintas playas y paseos. Se repusieron lajas, pintaron cordones y rampas de acceso, se realizaron tareas de bacheo asfáltico, y sellado de grietas, juntas y fisuras. Además, se colocó más material granular en el Paseo de la Laguna.

También se trabajó en la pintura integral en bicisendas, reparación y pintura de cordones y rampas, sendas peatonales y sectores de detención del transporte público. Además, se fabricaron y colocaron carteles nomencladores e indicadores para la temporada de playas.

En todo el paseo bajo de la costanera Oeste se pintaron los pasamanos, las escaleras, y caños y pilares de la vereda. También se reforzó el pintado de cordones, dársenas, rampas, sendas peatonales y bases de las columnas de iluminación en la costanera Este.

Operativo de Seguridad

Agentes de la GSI y la policía de la provincia recorrerán en cuatriciclo la zona de playas y parques para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las actividades de verano. Además, se capacitó a los guardavidas en el tratamiento de conflictos interpersonales y se les asignó una frecuencia desde el 911 en el marco del operativo de verano.

