Brilloni: "Hoy en Santa Fe hay un promedio de 115 patrulleros que recorren la ciudad durante las 24 horas del día"

A menos de dos meses de dejar su cargo como ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Claudio Brilloni no desconoció la inseguridad y reveló que no tiene recursos, policías ni patrulleros para atender a tanta demanda. A su vez, en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3, explicó qué medidas se están llevando adelante frente a los constantes robos a taxistas.

taxista asaltado Santa rosa de Lima.jpg

Aún así, frente a lo antes expuesto, hizo una aclaración: "Los recursos lamentablemente no alcanzan ante tanta demanda, pero los trabajos se están haciendo conforme con lo que nos comprometimos con los taxistas y remiseros". Respecto a los últimos robos perpetrados, indicó que se siguen investigando judicialmente por medio de fiscales y la AIC.

Además, señaló que la implementación de corredores seguros con postas policiales para los taxistas podría ser una medida a implementar: "En Rosario lo experimentamos con 24 puntos y los tuvimos que bajar a 13 porque no nos alcanzan los recursos. No nos alcanza los recursos para tanta demanda, eso tenemos que entender todos. Hay tanta demanda en materia de seguridad que no nos alcanza, hay que cubrir los precintos de seguridad, los objetivos fijos, las comisarias que están abarrotadas de presos. Y hay problemas con los desplazamientos al 911, implementamos un nuevo sistema de requisición, modernización y adecuación, e incorporamos más agentes para la atención de este servicio, pero si no tenemos los patrulleros para hacer una contravención. Por eso es importante que trabajemos en equipo, que esté el botón de pánico en el taxi. Los taxistas reclaman una vez más la mampara la seguridad y eso es algo lamentablemente no lo puedo resolver, eso seguramente va a paliar la inseguridad que tenemos, que es una parte de todos los problemas que tenemos en la ciudad y la provincia".

Claudio Brilloni.jpg El ministro de Seguridad Claudio Brilloni UNO Santa Fe

"Los problemas que tenemos en seguridad son estructurales, porque si tenemos las alcaldías y cárceles abarrotadas de presos quiere decir que hay trabajo. O sea la Policía está respondiendo, los jueces y fiscales están respondiendo, lo que pasa que es que la degradación social, la falta de inclusión, la falta de desarrollo social, la falta de urbanización y la falta de recuperación del espacio público, van impactando en la vida en sociedad y la situación económica. Nos encontramos con gente que tuvo que salir a robar porque realmente necesitaba comer, fueron muy pocos los casos, porque a la hora de cometerse el delito intervienen muchos factores", manifestó el ministro de Seguridad de la provincia.

Brilloni indicó que su plan de seguridad tiene visión prospectiva y enfoque estratégico que es el egreso de los próximos oficiales de Policía a fin de año. "Unos 1.000 agentes nuevos tendrá la Policía de la provincia de Santa Fe. En eso fuimos muy estrictos y rigurosos, no vamos a hacer los egresos anticipados porque necesitamos que la formación académica teórico-práctica del futuro policía se cumpla con todo el ciclo diseñado en las currículas".

policial patrullero.jpg Procedimientos policiales. Prensa Policía

El funcionario también habló la lentitud con la que arriban los patrulleros cuando una persona activa el botón de pánico: "La atención es inmediata, está en el orden de lo 0,02 segundos, gracias la incorporación de los 610 empleados administrativos para contestar las llamadas telefónicas. El problema está en la llegada de los patrulleros, nos estamos demorando en casos excepcionales. El promedio del tiempo de respuesta es de cuatro minutos en la ciudad de Santa Fe y de siete minutos en Rosario, por lo cual estamos respondiendo a estándares internacionales, los cuales se ubican en los seis minutos, cada vez bajamos más, será paulatino, nos va a llevar tiempo. Lamentablemente tenemos que reconocer que en algunos casos no es así, que no son reiterativos, y es por la falta de patrulleros, no hay otra".

Contó que el 90% de los patrulleros tienen un geolocalizador que impacta en el sistema de control: "En la ciudad de Santa Fe hay un promedio de 115 patrulleros durante las 24 horas del día y en Rosario son 180". A su vez, recalcó otro dato clave en su cartera: "En Rosario llevamos más de 2.000 armas incautadas en distintos procedimientos por prevención de delito".

Escuchá la entrevista completa acá: