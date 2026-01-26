Bullrich habló del caso Jeremías y dijo que la ley penal juvenil se discutirá en febrero: "El que las hace, las va a pagar"

Tras el crimen de Jeremías Monzón, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a reclamar con dureza la baja de la edad de imputabilidad y aseguró que el tratamiento de la ley penal juvenil marcará una división clara en el Congreso entre quienes “están del lado de los delincuentes” y quienes defienden a las víctimas.

El asesinato de Jeremías Monzón , el adolescente de 15 años torturado y apuñalado hasta la muerte en la ciudad de Santa Fe, continúa generando repercusiones políticas a nivel nacional y reavivó con fuerza el debate sobre la edad de imputabilidad penal en Argentina . En ese contexto, la exministra de Seguridad de la Nación y actual senadora, Patricia Bullrich , volvió a pronunciarse con un discurso duro y enfático, y utilizó el caso como ejemplo para reclamar cambios urgentes en el régimen penal juvenil.

“ Al fin vamos a tratar la ley penal juvenil para terminar con la impunidad de los menores violentos y asesinos ”, afirmó Bullrich, al anticipar que el tema será abordado en el Congreso. Según sostuvo, la discusión legislativa dejará expuestas posiciones políticas contrapuestas: “ En el Congreso va a quedar claro quiénes están del lado de los delincuentes y quiénes estamos del lado de las víctimas ”.

Pullaro sobre el caso Jeremías Monzón y la edad de imputabilidad: "Hay que adaptar la norma a los tiempos que corren"

La senadora vinculó directamente el impulso de la reforma con el crimen de Jeremías Monzón, uno de los casos que mayor conmoción social generó en los últimos meses. “¿Cuántos muertos más? El último, Jeremías, torturado y asesinado por menores”, expresó, y remarcó la brutalidad del hecho al señalar que “le dieron 20 puñaladas y ahora están en su casa como si nada”, en referencia a los adolescentes inimputables involucrados en el ataque.

Bullrich volvió a hablar del caso Jeremías y habló de bajar la edad de imputabilidad: "El que las hace, las va a pagar"

Bullrich sostuvo que la legislación vigente genera situaciones de impunidad frente a delitos de extrema gravedad cometidos por menores de edad, y aseguró que esa lógica debe terminar. “Ya se termina esta brutalidad, porque ahora el que las hace, las va a pagar”, enfatizó, al reafirmar el eje central de su postura en materia de seguridad.

En esa línea, la exministra planteó que la edad no puede ser el criterio principal a la hora de analizar hechos de violencia extrema. “No importa la edad, importa el daño causado”, afirmó, y añadió: “Se les terminó la impunidad por la edad. ¿Se entiende?”. Según Bullrich, el nuevo enfoque penal debe priorizar el impacto del delito y la respuesta del Estado frente a las víctimas.

Finalmente, cerró su mensaje con una consigna que volvió a repetir en distintas oportunidades y que resume su posición frente al debate: “En la Argentina el orden: el que las hace las paga”.

Las declaraciones de Bullrich se suman a una serie de pronunciamientos de dirigentes nacionales y provinciales que, tras el caso Jeremías Monzón, impulsan la baja de la edad de imputabilidad y la sanción de una nueva ley penal juvenil, en un escenario atravesado por el reclamo social de justicia, la centralidad de las víctimas y la discusión sobre cómo responder a los delitos graves cometidos por menores.