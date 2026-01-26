Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro sobre el caso Jeremías Monzón y la edad de imputabilidad: "Hay que adaptar la norma a los tiempos que corren"

En medio del debate generado a partir de casos como el asesinato del adolescente, el gobernador de Santa Fe reafirmó su postura a favor de bajar la edad de punibilidad de los menores en Argentina

26 de enero 2026 · 14:28hs
Pullaro sobre el caso Jeremías Monzón y la edad de imputabilidad: Hay que adaptar la norma a los tiempos que corren

Casi en paralelo al anuncio del Gobierno Nacional de incluir el proyecto de Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso y en medio del debate generado a partir de casos como el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reafirmó su postura a favor de bajar la edad de punibilidad de los menores en Argentina.

“Tenemos que adaptar la norma a los tiempos que corren; los menores que cometan delitos de extrema violencia tienen que pagar por el delito y no por su edad”, declaró este lunes en una rueda de prensa en Rosario.

“Lo vengo planteando desde que era ministro de Seguridad. Hay que ser muy claros contra el garantismo que tanto daño le ha hecho a Argentina, una ideología defendida por el kirchnerismo durante mucho tiempo, que entiende que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto, y que no tienen que ir a la cárcel o tienen que pasar el menor tiempo posible en la cárcel”, señaló.

“Nosotros pensamos todo lo contrario: el que comete un delito lo tiene que pagar”, definió el jefe de la Casa Gris.

Otro caso

En su diálogo con los medios, Pullaro trajo a colación el caso del crimen de Juan Cruz Ibáñez, asesinado el 29 de junio de 2018 en Rosario por Lucas Ezequiel Ojeda, quien tenía 17 años al momento de cometer el homicidio.

Por ese resonante caso hubo novedades en diciembre de 2025. Si bien el asesino fue condenado, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló el fallo de segunda instancia que pesaba sobre el adolescente punible a la pena de 23 años de prisión.

Ibáñez (23) sufrió 26 puñaladas mientras dormía en su departamento de Zeballos al 2100 de parte del delincuente que luego se bañó en su departamento y huyó con diversos objetos de valor. El homicidio tuvo lugar el 29 de junio de 2018.

La resolución, con la firma de los ministros Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Rafael Gutiérrez y la jueza de cámara Martha Feijoó, declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad que había presentado la defensa del condenado.

Por este fallo del máximo tribunal de Justicia de la provincia, la causa será remitida a la Cámara de Apelaciones para que Ojeda sea juzgado nuevamente, pero bajo una pena que no podrá exceder los 15 años de cárcel, ya que a los adolescentes punibles que son hallados responsables por delitos que prevén prisión perpetua corresponde que se les aplique la escala penal de tentativa.

El caso ya tuvo dos sentencias. En marzo de 2022, la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena había condenado al autor del crimen a 17 años de cárcel. Tras el rechazo de la familia y la oposición del fiscal Guillermo Corbella, se presentó la apelación. Por ese motivo, en septiembre de ese año, el tribunal integrado por los camaristas Alfredo Ivaldi Artacho, Carolina Hernández y Guillermo Llaudet Maza elevó la pena a 23 años de prisión.

Para la Corte, la resolución de segunda instancia aplicó la escala penal de homicidio simple sin haber especificado cuál era la escala que estaba usando. Por eso, ahora deberá hacerse nuevamente un juicio, pero bajo el lineamiento de que la condena no podrá ser superior a los 15 años.

Bajo las leyes actuales, en Argentina los menores entre 16 y 18 años son punibles si cometen delitos con penas superiores a dos años, pero no pueden ir a cárceles de adultos hasta los 18, siendo alojados en institutos especializados. Por otro lado, los menores de 16 años son inimputables, lo que significa que no pueden ser juzgados ni condenados por delitos.

“Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor. No es real que una persona de 14 años no tenga una completa comprensión de sus actos cuando lleva a cabo este acto homicida”, dijo Pullaro y agregó: “Hay organizaciones criminales que se cubren para que un menor cometa delitos. Tenemos que adaptar la norma a los tiempos que corren y los menores que cometan delitos de extrema violencia tienen que pagarlo por el delito y no por su edad”.

Relación con Nación

Sobre su relación con Javier Milei y el Gobierno Nacional, el gobernador señaló que siempre tuvo un buen vínculo con todos los funcionarios –nombró a Francos, Santilli, Bullrich, Monteoliva y Caputo– pero remarcó que su tarea es “defender a la provincia de Santa Fe” y que eso no puede estar condicionado.

“Si hay una modificación que baje los tributos en el orden nacional de carácter coparticipable, la provincia lo va a acompañar. Cuando presentamos nuestra tributaria, tuvimos una rebaja impositiva única en Argentina que apuesta al fortalecimiento de las pymes y a la generación de empleo”, expresó.

