Buscan al dueño de una imagen religiosa que secuestraron en un procedimiento policial

En diálogo con el Móvil de UNO, Pantaleo dijo que: "me tomo un poco por sorpresa cuando un oficial me llama por teléfono diciéndome que tenía en su poder una imagen que habían recuperado en un procedimiento. Al ver la foto me parecía que podría ser una imagen de la Virgen de Itatí que habían robado de la parroquia, pensé que era la nuestra, así que al rato viene hasta acá para dejarme la imagen, pero me lleve con la sorpresa de que se trata de una virgen mucho mas grande de la que teníamos".

parroquia santa teresita 2.jpg Mario Pantaleo, párroco de la iglesia Santa Teresita Prensa

"La imagen esta en muy buen estado, solo tiene un poco rota a corona, pero es una linda imagen y lo que uno piensa es que podría estar en una capilla o en una ermita", agregó al mismo tiempo que aclaró que en este momento "yo retuve la imagen, ya que es mas propio que esté en parroquia a que esté en una comisaría, pero mi intención es poder restituirla al lugar de donde fue sustraída o destinarla a donde se le de el culto adecuado"