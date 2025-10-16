Realizarán un estudio para habilitar el estacionamiento en ambas manos en más de 250 cuadras de Santa Fe

Busca sumar más de 1.500 nuevos espacios de estacionamiento en barrios fuera del microcentro. El proyecto obtuvo respaldo de vecinales y será evaluado por el Ejecutivo a través de un estudio de factibilidad técnica.

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este jueves un proyecto que solicita al Departamento Ejecutivo la realización de un estudio técnico para permitir el estacionamiento en ambas manos en más de 250 cuadras de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por los concejales Silvina Cian y Carlos Pereira , apunta a optimizar el uso del espacio urbano y dar respuesta a una demanda creciente de lugares para estacionar fuera del microcentro.

El plan se enmarca en la Ordenanza N°13.048, que autoriza al municipio a habilitar estacionamiento sobre el margen izquierdo en determinadas arterias, siempre que no formen parte de la red vial primaria, tengan al menos 9 metros de ancho y no estén incluidas en recorridos de transporte público.

“Se trata de un estudio de factibilidad que, una vez aprobado, pasa a las áreas de movilidad del Ejecutivo. Si el análisis resulta viable, el DEM podrá avanzar en la habilitación del estacionamiento, previa colocación de la cartelería correspondiente”, explicó Silvina Cian, autora del proyecto.

Espacio disponible

Por su parte, Carlos Pereira destacó que el objetivo es “aprovechar mejor el espacio disponible en calles con bajo flujo vehicular y sin tránsito de colectivos”, en un contexto donde la falta de espacios para estacionar se ha intensificado en los últimos años.

La propuesta recibió aportes y acompañamiento de vecinales de distintos sectores de la ciudad, entre ellas Sur, Roma, Parque Garay y Roque Sáenz Peña, que manifestaron la necesidad de una regulación que contemple la realidad de los barrios.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, la medida permitiría incorporar más de 1.500 nuevos espacios de estacionamiento en áreas de alta demanda. Los barrios contemplados en el proyecto son Candioti Sur, Parque Garay, Roma, Sáenz Peña, República del Oeste, Sur y el Macrocentro.

Con la aprobación del Concejo, el Ejecutivo local deberá ahora realizar los estudios técnicos y de movilidad para determinar la factibilidad de la medida y definir las calles donde podría implementarse la nueva modalidad de estacionamiento.