"El día 5 de junio, Marcelo Gutiérrez, quien fue asesinado el día de ayer, tenía que dejar la casita que alquilaba porque se vendió. Era nuestra preocupación de todos los días, encontrar un lugar donde Marcelo pueda estar con ellos, Oliver y Luna. No quería que vayan a un refugio. Los amaba. Eran su única compañía de lunes a viernes, hablaba de ellos y se emocionaba. Cando lloro, solo ellos me entienden. Claudia no los voy a abandonar, algo tiene que pasar. Y pasó, dos basuras, le arrebataron la vida a Marcelo y ellos necesitan un nuevo hogar. Rocío, su hija, lógicamente no puede hacerse cargo de ellos. Es muy chica y le toca afrontar el peor momento de su vida. Oliver y Luna no están castrados y deben abandonar antes de fin de mes la casa en la que vivían con Marcelo. Necesito ayuda. No conozco bien como es el carácter de ellos, pero se lo preguntamos a Rocío. Hoy mirando a Marcelo en un cajón de madera, le prometí que entre todos íbamos a ayudar a sus hijos perrunos. Yo no puedo todavía, pensar con mucha claridad, pero por favor ayúdenme a ayudarlos. No saben andar en la calle", dice la publicación de Facebook que la hija de Marcelo reposteó.

En caso de poder colaborar con la situación de los perros se puede comunicar por WhatsApp al 3425228704.

Rocío Arancibia también expresó su dolor por la pérdida de su papá en redes sociales: "Mi querido papá, tristemente no estás más, tristemente no voy a escuchar tu voz, no te voy a poder decir todas las noches te quiero, no voy a ver un mensaje por la mañana diciéndome «¡Buen día hija! Cómo estas? Que tengas una buena jornada». El que todos los días me daba un aliento para meterle sin miedo a mi carrera, el que siempre me dijo desde chica «Vos podes hija, siempre un paso adelante». ¡Con miedo, rabia y tristeza que tengo voy a seguir por vos viejo! Fuiste un fierro y te pusiste el pecho en más de una, orgullo saber que sos mi papá, que se venía de Rafaela en bici para verme!, que no comía para dejarme plata para la sube o mis apunte, vos viejo que dejaste dos perritos que me llenan el alma de amor, vos viejo que siempre me recibiste con lo mejor, el que estuvo más que nadie a mi lado en mis peores momentos, tus abrazos y todo lo que dios me permitió tener en estos años a tu lado se lo agradezco con el corazón, ya hiciste tu parte en este mundo y tal vez era hora. Agradezco su voluntad porque él sabe los planes que tenía para vos viejito, gracias y más gracias y el gozo que tengo en el pecho de saber que lo buscaste y estas con él me hace feliz".

"Es triste sí. No pensé que iba a ser un día tan inimaginable tu partida ni de la manera en la que te quitaron la vida, pero te llevo en mi corazón con un amor enorme pa. Te voy a necesitar, pero tus palabras nunca me las voy a olvidar y mis metas cuesten lo que cuesten las voy a cumplir viejito por vos, esperaba levantar el título en unos años con vos, pero jaja no me queda de otra que mirar al cielo y mostrárselos a vos y dios ... mi viejo que se la apechugaba a las 5:30 de la mañana con frío, lluvia para cumplir con su trabajo día y noche...con hambre, cansancio, estrés...gracias gracias por cada esfuerzo que hiciste por siempre ayudarme, y estar bien con nuestro padre. Te amo", cerró.

