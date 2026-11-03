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Crecida del Paraná: proyectaron un pico de 4,59 metros en el Puerto de Santa Fe y descartaron el nivel de alerta en el corto plazo

El río Paraná seguirá creciendo en Santa Fe y continuará acercándose hasta los 5 metros a mediados de noviembre, según las nuevas proyecciones publicadas por el Instituto Nacional del Agua (INA).

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

3 de noviembre 2026 · 19:46hs
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Hidrología: el INA prevé que el río Paraná alcance los 4

José Busiemi

Hidrología: el INA prevé que el río Paraná alcance los 4,59 metros a mediados de noviembre en el puerto de Santa Fe
Hidrología: el INA prevé que el río Paraná alcance los 4

José Busiemi

Hidrología: el INA prevé que el río Paraná alcance los 4,59 metros a mediados de noviembre en el puerto de Santa Fe
Hidrología: el INA prevé que el río Paraná alcance los 4

Hidrología: el INA prevé que el río Paraná alcance los 4,59 metros a mediados de noviembre en el puerto de Santa Fe

El río Paraná continuará creciendo levemente frente a la ciudad de Santa Fe durante los próximos días, aunque las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA) no anticipan, por el momento, que se acerque al nivel de alerta estipulado en los 5,30 metros.

El nuevo Pronóstico Hidrométrico del río Paraná, tramo argentino, publicado este martes 3 de noviembre, ubica la altura del puerto de Santa Fe en 4,45 metros y proyecta una tendencia ascendente moderada para las próximas dos semanas.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, el valor central para el 10 de noviembre será de 4,58 metros, mientras que para el 17 de noviembre se espera que alcance los 4,59 metros. De esta manera, el escenario previsto es de una suba inicial y posterior estabilización.

LEER MÁS: El río Paraná alcanzó los 4,45 metros en Santa Fe y ya son 31 los evacuados por la crecida en el Centro de Asistencia de Alto Verde

A cuánto podría llegar el Paraná en Santa Fe

El informe del INA contempla distintos escenarios para la evolución del río Paraná en el puerto de Santa Fe. Para el 10 de noviembre, el pronóstico establece un rango de entre 4,30 y 4,90 metros, mientras que para el 17 de noviembre mantiene esos mismos valores mínimos y máximos. La proyección central para esta última fecha es de 4,59 metros.

En cuanto a los niveles de referencia, el organismo establece el nivel de alerta en 5,30 metros y el de evacuación en 5,70 metros. De cumplirse la proyección central, el río quedaría a 71 centímetros de la alerta y a 1,11 metros de la evacuación. Sin embargo, si alcanza el máximo previsto en el rango del pronóstico, de 4,90 metros, la distancia con el nivel de alerta se reduciría a apenas 40 centímetros.

El dato central del nuevo pronóstico es que el río seguiría subiendo en Santa Fe, pero a un ritmo moderado y con una tendencia a estabilizarse durante la segunda semana de noviembre.

El INA aclara que los valores publicados representan tendencias de los niveles medios diarios y que los pronósticos volverán a actualizarse el próximo 6 de noviembre.

Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

El escenario de creciente también está relacionado con el comportamiento general de la Cuenca del Plata. Las previsiones meteorológicas para los próximos siete días anticipan lluvias principalmente en el noreste de la cuenca, con acumulados moderados a abundantes en sectores del Alto Paraná, el río Iguazú y la cuenca superior del río Uruguay.

En tanto, para la cuenca media del Paraná y el sector inferior del Uruguay se esperan precipitaciones de leves a moderadas.

En el tramo que comprende Santa Fe, Paraná y Rosario, el reporte hidrometeorológico señala que el río mantiene un gradual ascenso, con niveles de aguas medias altas y marcas superiores a las habituales para esta época del año. La perspectiva es que la tendencia creciente continúe durante los próximos siete días y se sostenga en la segunda semana de noviembre. El organismo advierte, además, que existen posibilidades de que el Paraná se aproxime al nivel de alerta en Santa Fe y Paraná.

LEER MÁS: El INA prevé que el río Paraná siga subiendo en Santa Fe hasta acercarse a los 5 metros a mediados de noviembre

Escenario de aguas altas

Cabe recordar que el pronóstico hidrométrico del INA para el puerto de Santa Fe contempla un escenario de ascenso, con un valor central de 4,59 metros para el 17 de noviembre y un rango que alcanza un máximo de 4,90 metros.

Ese valor quedaría a 40 centímetros del nivel de alerta, establecido en 5,30 metros. El informe de la Cuenca del Plata también advierte que el importante volumen de agua que se encuentra en tránsito podría prolongar el tiempo de permanencia de los niveles elevados.

Paraná Santa Fe crecida INA Río
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