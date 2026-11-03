Uno Santa Fe | Santa Fe | Laguna Setúbal

Amplían la búsqueda de la adolescente desaparecida en la Laguna Setúbal: el operativo se extendió hasta el canal de acceso al puerto

El operativo comenzó el pasado domingo tras el reporte de testigos que vieron a una joven caer al agua desde el Puente Colgante. Los rastrillajes avanzaron hacia el sur, hasta Club Regatas y el Museo de la Constitución, aunque la corriente y los camalotes dificultan la búsqueda.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

3 de noviembre 2026 · 19:46hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Amplían la búsqueda. Se extendió el operativo para hallar a la adolescente desaparecida en la Laguna Setúbal.

Amplían la búsqueda. Se extendió el operativo para hallar a la adolescente desaparecida en la Laguna Setúbal.

Los equipos de rescate intensificaron la búsqueda de una adolescente de 15 años en la laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe. Los rastrillajes, que inicialmente se concentraron en las inmediaciones del Puente Colgante y el viaducto Oroño, se extendieron durante las últimas horas hacia el sur, con trabajos en la zona de Club Regatas, el Museo de la Constitución y el canal de acceso al puerto, frente a Alto Verde.

El operativo se inició luego de que dos testigos reportaran haber visto a una joven arrojarse al agua desde el Puente Colgante, el domingo alrededor de las 20.30. La investigación tomó un nuevo curso durante la madrugada del lunes, cuando un hombre denunció la desaparición de su hija de 15 años. La descripción de la vestimenta aportada por la familia coincidió con la que habían brindado los testigos.

LEER MÁS: Una adolescente cayó al agua desde el Puente Colgante y despliegan un operativo de rescate

La búsqueda se extendió hacia el sur de la laguna

Las tareas de rastrillaje avanzaron desde el sector del Puente Colgante y el viaducto Oroño hacia otros puntos de la laguna. Los equipos recorrieron las inmediaciones de Club Regatas y el Museo de la Constitución, además del canal de acceso al puerto, frente a Alto Verde.

El despliegue presenta dificultades por las condiciones del agua. La fuerte corriente, la turbiedad y la acumulación de camalotes complican tanto el desplazamiento de los rescatistas como la visibilidad durante los trabajos.

Por ese motivo, los operativos se concentran principalmente durante las horas de luz natural, ya que las condiciones de la laguna dificultan las tareas durante la noche.

La denuncia de la familia y la coincidencia en la vestimenta

La búsqueda tomó impulso tras la denuncia radicada por el padre de una adolescente de 15 años. Según consta en el parte policial, la joven se había retirado de su domicilio el domingo a las 15, con destino a la vivienda de su novio.

De acuerdo con el relato incorporado a la investigación, luego de un episodio ocurrido en ese domicilio, la adolescente salió corriendo.

LEER MÁS: Continúan los rastrillajes en la Laguna Setúbal para encontrar a una joven de 15 años que habría caído al agua desde el Puente Colgante

La familia aportó una descripción de la ropa que llevaba puesta al momento de ausentarse: una camiseta azul del club Barcelona con rayas rojas, un jean negro ancho y zapatillas oscuras. Esas características coincidieron con las prendas descriptas por los dos testigos que alertaron sobre la caída de una joven al agua.

Intervienen Prefectura y la Brigada de Buzos Tácticos

El reporte inicial ingresó al sistema de emergencias 911 el domingo cerca de las 20.30. Los testigos indicaron que habían observado a una joven arrojarse desde la baranda norte del Puente Colgante y que la vieron desplazarse por el agua hasta pasar el sector del Puente Oroño, donde perdieron contacto visual.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Galeano, quien dispuso la intervención de la Prefectura Naval Argentina y la Brigada de Buzos Tácticos, junto con los demás equipos de búsqueda.

Hasta el momento no se informó sobre novedades respecto del paradero de la adolescente. Los rastrillajes continúan en distintos sectores de la Laguna Setúbal, mientras los investigadores buscan establecer qué ocurrió y dar con la joven.

Laguna Setúbal búsqueda adolescente operativo
Noticias relacionadas
Propuestas de control. Piden multar a dueños de perros sueltos y reforzar la fiscalización para evitar incidentes en Santa Fe.

Ataques de pitbulls en Santa Fe: proponen multas ejemplares para quienes lleven perros sueltos en la vía pública

Presupuesto municipal. El intendente Poletti enviará el proyecto al Concejo en diez días con un enfoque austero y prudente.

Poletti enviará el Presupuesto municipal al Concejo en diez días y anticipó un plan "austero y prudente"

Peces muertos en Reconquista. Investigan mortandad de peces en el arroyo Aguilar por posible contaminación.

Preocupación por la mortandad de peces cerca del Puerto Reconquista: investigan una posible contaminación en medio de la crecida del Paraná

Coordinación Metropolitana. Santa Fe, Recreo y Monte Vera se unen para prevenir inundaciones ante El Niño.

El Niño: Santa Fe, Recreo y Monte Vera coordinan obras y protocolos para prevenir inundaciones

Lo último

Ataques de pitbulls en Santa Fe: proponen multas ejemplares para quienes lleven perros sueltos en la vía pública

Ataques de pitbulls en Santa Fe: proponen multas ejemplares para quienes lleven perros sueltos en la vía pública

Conmoción por la muerte de una docente en barrio Sur: investigan un femicidio seguido de suicidio

Conmoción por la muerte de una docente en barrio Sur: investigan un femicidio seguido de suicidio

Con cuatro goles en ocho minutos, PSG goleó a Villarreal por la Champions League

Con cuatro goles en ocho minutos, PSG goleó a Villarreal por la Champions League

Último Momento
Ataques de pitbulls en Santa Fe: proponen multas ejemplares para quienes lleven perros sueltos en la vía pública

Ataques de pitbulls en Santa Fe: proponen multas ejemplares para quienes lleven perros sueltos en la vía pública

Conmoción por la muerte de una docente en barrio Sur: investigan un femicidio seguido de suicidio

Conmoción por la muerte de una docente en barrio Sur: investigan un femicidio seguido de suicidio

Con cuatro goles en ocho minutos, PSG goleó a Villarreal por la Champions League

Con cuatro goles en ocho minutos, PSG goleó a Villarreal por la Champions League

Poletti enviará el Presupuesto municipal al Concejo en diez días y anticipó un plan austero y prudente

Poletti enviará el Presupuesto municipal al Concejo en diez días y anticipó un plan "austero y prudente"

La vacuna séxtuple se incorporará al Calendario Nacional desde 2028

La vacuna séxtuple se incorporará al Calendario Nacional desde 2028

Ovación
Diferencias en Colón: Con Vignatti estamos distanciados por pensar de forma distinta

Diferencias en Colón: "Con Vignatti estamos distanciados por pensar de forma distinta"

José Alonso se refirió a las inhibiciones que pesan sobre el club

José Alonso se refirió a las inhibiciones que pesan sobre el club

Adrián Marini y Paulo Rosales, con una propuesta de formación para chicos en Santa Fe

Adrián Marini y Paulo Rosales, con una propuesta de formación para chicos en Santa Fe

Unión encontró solidez defensiva ante Newells y mostró una de sus mejores versiones en el torneo

Unión encontró solidez defensiva ante Newell's y mostró una de sus mejores versiones en el torneo

Unión podría repetir el equipo y Madelón recupera a Malcorra

Unión podría repetir el equipo y Madelón recupera a Malcorra

Policiales
Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Escenario
La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90