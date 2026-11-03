Amplían la búsqueda de la adolescente desaparecida en la Laguna Setúbal: el operativo se extendió hasta el canal de acceso al puerto

El operativo comenzó el pasado domingo tras el reporte de testigos que vieron a una joven caer al agua desde el Puente Colgante. Los rastrillajes avanzaron hacia el sur, hasta Club Regatas y el Museo de la Constitución, aunque la corriente y los camalotes dificultan la búsqueda.

Amplían la búsqueda. Se extendió el operativo para hallar a la adolescente desaparecida en la Laguna Setúbal.

Los equipos de rescate intensificaron la búsqueda de una adolescente de 15 años en la laguna Setúbal , en la ciudad de Santa Fe. Los rastrillajes, que inicialmente se concentraron en las inmediaciones del Puente Colgante y el viaducto Oroño, se extendieron durante las últimas horas hacia el sur, con trabajos en la zona de Club Regatas, el Museo de la Constitución y el canal de acceso al puerto, frente a Alto Verde.

El operativo se inició luego de que dos testigos reportaran haber visto a una joven arrojarse al agua desde el Puente Colgante, el domingo alrededor de las 20.30. La investigación tomó un nuevo curso durante la madrugada del lunes, cuando un hombre denunció la desaparición de su hija de 15 años. La descripción de la vestimenta aportada por la familia coincidió con la que habían brindado los testigos.

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La búsqueda se extendió hacia el sur de la laguna

Las tareas de rastrillaje avanzaron desde el sector del Puente Colgante y el viaducto Oroño hacia otros puntos de la laguna. Los equipos recorrieron las inmediaciones de Club Regatas y el Museo de la Constitución, además del canal de acceso al puerto, frente a Alto Verde.

El despliegue presenta dificultades por las condiciones del agua. La fuerte corriente, la turbiedad y la acumulación de camalotes complican tanto el desplazamiento de los rescatistas como la visibilidad durante los trabajos.

Por ese motivo, los operativos se concentran principalmente durante las horas de luz natural, ya que las condiciones de la laguna dificultan las tareas durante la noche.

La denuncia de la familia y la coincidencia en la vestimenta

La búsqueda tomó impulso tras la denuncia radicada por el padre de una adolescente de 15 años. Según consta en el parte policial, la joven se había retirado de su domicilio el domingo a las 15, con destino a la vivienda de su novio.

De acuerdo con el relato incorporado a la investigación, luego de un episodio ocurrido en ese domicilio, la adolescente salió corriendo.

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La familia aportó una descripción de la ropa que llevaba puesta al momento de ausentarse: una camiseta azul del club Barcelona con rayas rojas, un jean negro ancho y zapatillas oscuras. Esas características coincidieron con las prendas descriptas por los dos testigos que alertaron sobre la caída de una joven al agua.

Intervienen Prefectura y la Brigada de Buzos Tácticos

El reporte inicial ingresó al sistema de emergencias 911 el domingo cerca de las 20.30. Los testigos indicaron que habían observado a una joven arrojarse desde la baranda norte del Puente Colgante y que la vieron desplazarse por el agua hasta pasar el sector del Puente Oroño, donde perdieron contacto visual.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Galeano, quien dispuso la intervención de la Prefectura Naval Argentina y la Brigada de Buzos Tácticos, junto con los demás equipos de búsqueda.

Hasta el momento no se informó sobre novedades respecto del paradero de la adolescente. Los rastrillajes continúan en distintos sectores de la Laguna Setúbal, mientras los investigadores buscan establecer qué ocurrió y dar con la joven.