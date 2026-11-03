El Niño: Santa Fe, Recreo y Monte Vera coordinan obras y protocolos para prevenir inundaciones

Los intendentes de las tres localidades se reunieron con autoridades provinciales para organizar tareas de limpieza de canales y reservorios, revisar compuertas y definir cómo actuar ante lluvias intensas o crecidas de los ríos Paraná y Salado.

Los municipios de Santa Fe, Recreo y Monte Vera avanzan en una estrategia conjunta de prevención hídrica ante la posibilidad de lluvias intensas y crecidas asociadas al fenómeno de El Niño . Con ese objetivo, sus intendentes mantuvieron una reunión de trabajo con representantes del Gobierno provincial para coordinar intervenciones, distribuir responsabilidades y fortalecer la capacidad de respuesta del área metropolitana.

El encuentro fue encabezado por el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , junto a sus pares de Recreo, Omar Colombo , y de Monte Vera, Luis Alberto “Beto” Pallero . También participó el subsecretario de Obras y Gestión Territorial de la Provincia, Federico Sieber . La reunión fue organizada a través del Ente de Coordinación del Área Metropolitana de Santa Fe (ECAM).

Durante la jornada se analizaron las tareas de mantenimiento y limpieza de canales y reservorios, la reparación de bombas y el funcionamiento de las compuertas ubicadas en sectores limítrofes entre las jurisdicciones. Además, se avanzó en la elaboración de un protocolo operativo para establecer las responsabilidades de cada organismo ante una eventual contingencia hídrica.

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Poletti destacó la articulación entre los municipios y la Provincia

El intendente santafesino valoró la posibilidad de reunir a las autoridades de las tres localidades junto con el Gobierno provincial para abordar problemas que atraviesan los límites administrativos.

“Son esas reuniones que son satisfactorias porque es poner en una mesa a los tres intendentes junto a Provincia, trabajando sobre lo que nos divide: una calle entre Recreo y Santa Fe, entre Monte Vera y Santa Fe, y entre Recreo y Monte Vera. La Provincia está articulando todo este trabajo que venimos haciendo desde hace meses y ahora empiezan a llegar los momentos de tomar más definiciones”, expresó Poletti.

En ese sentido, remarcó que la planificación compartida resulta fundamental para responder ante precipitaciones extraordinarias o posibles crecidas de los cursos de agua que rodean la región.

“Estamos trabajando en equipo para poder solucionar los problemas ante una eventual lluvia fuerte de 100 o 120 milímetros o una crecida del río, ya sea el Paraná de un lado o el Salado del otro. La articulación es fundamental”, agregó.

Una máquina provincial llegará para reforzar la limpieza de canales

Por su parte, Federico Sieber señaló que los municipios ya vienen realizando trabajos de limpieza de canales y construcción de alcantarillas, mientras que la Provincia acompaña esas intervenciones con recursos y equipamiento.

El funcionario anticipó que la semana próxima llegará a la zona una máquina que permitirá intervenir en distintos sectores, completar la limpieza de canales y avanzar sobre los reservorios.

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Otro de los puntos abordados fue la necesidad de establecer un protocolo de actuación junto con Protección Civil y la Empresa Provincial de la Energía (EPE). La intención es que cada organismo tenga definidas sus funciones y sepa qué acciones debe ejecutar cuando se registren lluvias de importancia.

Sieber también destacó el sistema de monitoreo y modelización del río Salado, que permite seguir las precipitaciones en la cuenca y estimar los caudales y niveles de agua aguas abajo. Esa información constituye una herramienta para anticipar posibles escenarios y organizar las tareas preventivas.

Recreo y Monte Vera plantearon sus necesidades de infraestructura

El intendente de Recreo, Omar Colombo, puso el foco en la importancia de coordinar las tareas de limpieza, especialmente en los grandes reservorios, y contar con maquinaria de mayor porte para completar las intervenciones.

“Hay actividades que no podemos hacer por sí solos. Por eso es importante que esté Provincia presente junto a los tres municipios: prepararse y estar prevenidos ante cualquier contingencia”, sostuvo.

En tanto, el intendente de Monte Vera, Luis Alberto “Beto” Pallero, valoró la reunión y recordó que se trata de la tercera instancia de coordinación entre las localidades.

Además de mencionar los trabajos de limpieza de desagües que lleva adelante su municipio, planteó la necesidad de contar con equipamiento para mejorar un camino de la costa en el sector de Chaco Chico.

Habrá una nueva reunión dentro de 15 a 20 días

Al cierre del encuentro, las autoridades acordaron sostener reuniones periódicas para evaluar los avances y definir nuevas intervenciones. Sieber anticipó que la próxima instancia de coordinación se realizará dentro de 15 a 20 días.

La agenda estará centrada en revisar las tareas ejecutadas, identificar los trabajos pendientes y continuar organizando los recursos y las responsabilidades de cada jurisdicción.

La estrategia apunta a fortalecer la prevención en una región donde los sistemas de drenaje, canales, reservorios y estaciones de bombeo requieren un funcionamiento coordinado. Ante la posibilidad de lluvias intensas o crecidas del Paraná y el Salado, los municipios y la Provincia buscan establecer criterios comunes para anticiparse a las contingencias y mejorar la respuesta ante una emergencia.