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Construir en Santa Fe: materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba de costos en junio

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) informó que el costo de la construcción registró en junio un incremento del 2,1% en el Gran Santa Fe. En los últimos doce meses acumuló una suba del 22,2%, mientras que el valor del metro cuadrado alcanzó los $957.085,59

20 de julio 2026 · 07:46hs
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El costo de la construcción en Santa Fe

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El costo de la construcción en Santa Fe

El costo de la construcción en el Gran Santa Fe volvió a mostrar un incremento durante junio de 2026. De acuerdo con el informe difundido por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), el indicador registró una suba mensual del 2,1%, impulsada principalmente por el aumento en materiales y mano de obra.

En términos interanuales, el Costo de la Construcción acumuló un aumento del 22,2%, mientras que respecto de diciembre de 2025 la variación asciende al 11,6%.

El metro cuadrado cuesta casi un millón de pesos en el Gran Santa Fe

Uno de los datos más relevantes del informe es el valor del metro cuadrado de construcción, que en junio llegó a $957.085,59 para el Gran Santa Fe, lo que representa un incremento de casi $20.000 respecto de mayo, cuando se ubicaba en $937.586,41.

En el Gran Rosario, en tanto, el costo del metro cuadrado alcanzó los $947.483,25.

Materiales y mano de obra explicaron el aumento

El informe del IPEC detalla que el incremento mensual estuvo explicado por:

  • Materiales: 2,4%
  • Mano de obra: 2,1%
  • Gastos generales: 0,4%

La mayor incidencia sobre la variación del índice correspondió al capítulo Materiales, que aportó 1,17 puntos porcentuales del aumento total, seguido por Mano de obra, con 0,87 puntos. Los Gastos generales incidieron apenas 0,04 puntos.

Qué materiales aumentaron más en junio

Entre los insumos que registraron las mayores subas en el Gran Santa Fe se destacan:

  • Maderas: 7%
  • Pisos y revestimientos: 6,5%
  • Varios cloaca pluvial: 5,9%
  • Impermeabilizaciones: 5%
  • Grifería: 3,8%
  • Artefactos y accesorios sanitarios: 3,8%
  • Amoblamientos: 3,6%
  • Granitos: 3,4%
  • Yesos: 3,3%
  • Cableado para instalación eléctrica: 2,8%.

La UOCRA también impactó en el índice

El capítulo Mano de obra incorporó el acuerdo salarial de la UOCRA, que estableció un incremento del 2,1% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de mayo de 2026, lo que también contribuyó al crecimiento del indicador durante junio.

Cómo se calcula el costo de la construcción

El IPEC elabora mensualmente este indicador tomando como referencia una vivienda tipo de 69,50 metros cuadrados, incluyendo el costo de materiales, mano de obra, gastos generales e IVA, aunque sin contemplar el valor del terreno. El objetivo es reflejar la evolución de los costos que enfrenta un consumidor final al construir una vivienda en los aglomerados del Gran Santa Fe y Gran Rosario.

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