"Calle Gorostiaga se convirtió en una catarata de agua incontrolable"

Emotivos relatos para no olvidar lo que pasó

"A la altura del golf que está ubicado en el Jockey Club, lo que ingresa a la ciudad es un verdadero mar. Calle Gorostiaga se convirtió en una catarata que trae una masa de agua imposible que atraviesa el cantero central y arrasa con todo a su paso", contaba Trento, desde una columna de alumbrado público sobre calle Gorostiaga.

Pasaron 20 años, y a la misma zona de barrio San Pantaleón, a metros del ingreso al golf del Jockey Club, UNO Santa Fe volvió con Juan Trento para recordar los inicios de la tragedia de la inundación.

"La masa crítica de agua lo desbordó absolutamente todo. Para tener una magnitud de lo que ocurrió, los caballos que lograban soltarse y salir del interior de hipódromo del Jockey Club, iban navegando en el pelo de agua sin poder nadar y controlarlo, estrellándose 300 metros en el cardinal sureste contra las casas del interior de barrio San Pantaleón", recordó Juan Trento.

"Toda el agua que ingresó por calle Gorostiaga inundó un tercio de la ciudad de Santa Fe, avanzando sobre los barrios del cordón oeste santafesino, desde San Pantaleón hasta la cancha de Colón. Y tal fue la proporción de la tragedia, que ya en la tarde de ese martes 29 de abril, calle Cruz Roja Argentina tuvo 2 metros de agua", agregó el periodista de UNO Santa Fe.

Un palo enterrado en un zanjón, la marca del cronista para darse cuenta lo que estaba pasando

"Esta historia comienza a escribirse en la última semana del mes de febrero del año 2003, en la intersección que forman las calles Estado de Israel con Camino Viejo a Esperanza. En esa esquina, empiezan a notar los pobladores de los barrios del oeste, más precisamente de Las Lomas, Las Lomitas y Cabal, como el nivel del agua inicia a subir lentamente. Además de eso, y tras la denuncia de los vecinos, como cronista de calle, desde principios del mes de abril iba todos los días a dicha esquina a observar el nivel del agua por medio de un palo que enterré en el zanjón de Estado de Israel. Ese palito, todos los días, se tapaba cada vez más con agua", detalló Juan Trento.

"Toda esa situación me permitió entender, luego con los registros hidrológicos, que existía una avanzada de una masa crítica de agua que se volvía incontrolable e incontenible. Lamentablemente, las autoridades de la época no tuvieron en cuenta los avisos; además, lo más grave de todo, un acto criminal: el tercer tramo de la obra de defensa no estaba concluida", sentenció.

Según recordó Juan Trento, "un tercio de la población santafesina comenzó a deambular en la mañana del martes 29 de abril sin saber qué hacer o a dónde ir. Los otros dos tercios de la población intentaron de la manera más solidaria que se conoció en la catástrofe más grande de la historia moderna de la capital provincial", afirmó.

El cronista de calle de radio LT10 por aquel entonces, finalizó su alusión sobre aquel 29 de abril describiendo cómo se presentaba el lugar de la ciudad por donde entró el agua del río Salado que inundó Santa Fe: "Calle Gorostiaga hacia el sur por el reservorio de barrio San Pantaleón se convirtió en el callejón por donde entró rugiente el agua, arrastrando y destruyendo toda la defensa de tierra improvisada que se intentó construir, avanzando sin freno y llevándose puesto todo a su paso, trazando una ruta de la muerte por todo el cordón oeste de la ciudad hasta llegar al Parque del Sur".